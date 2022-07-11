Конгресс «Национальное здравоохранение — 2022» подошёл к концу

Советник Президента РФ Антон Кобяков назвал конгресс мероприятием нового уровня. Он отметил, что на смену директивному подходу приходит живое общение с экспертами. Это обеспечивает гибкую и быструю трансформацию. Конгресс проходил в такой форме, что каждый член медсообщества и каждый специалист любого уровня системы медпомощи получил возможность быть услышанным. Любое мнение будет играть роль при принятии необходимых решений. Кобяков считает целесообразным проводить конгресс на регулярной основе. Например, каждый год.