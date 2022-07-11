Конгресс «Национальное здравоохранение — 2022» подошёл к концу

Posted 11 июля 2022, 12:48
Published 11 июля 2022, 12:48
Modified 29 июля 2022, 12:56
Updated 29 июля 2022, 12:56
Участники мероприятия надеются, что проводить его теперь будут каждый год, передаёт rostovgazeta.ru.
Советник Президента РФ Антон Кобяков назвал конгресс мероприятием нового уровня. Он отметил, что на смену директивному подходу приходит живое общение с экспертами. Это обеспечивает гибкую и быструю трансформацию. Конгресс проходил в такой форме, что каждый член медсообщества и каждый специалист любого уровня системы медпомощи получил возможность быть услышанным. Любое мнение будет играть роль при принятии необходимых решений. Кобяков считает целесообразным проводить конгресс на регулярной основе. Например, каждый год.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, что в мероприятии участвовали 67 профильных вице-губернаторов из разных субъектов РФ. Это позволяет сделать вывод об уровне представительности конгресса.
В рамках конгресса прошло 33 профильные сессии, которые транслировались онлайн. Более 8 тысяч человек приняли участие в мероприятии. Это врачи разных специальностей, работники среднего медицинского персонала, фармацевты. Также в конгрессе поучаствовали научные сотрудники и представители смежных областей, уполномоченные решать задачи отрасли здравоохранения. 70 тысяч просмотров набрали онлайн-сессии за три дня работы площадки. 120 экспертов различных направлений выступили со своими докладами на встречах конгресса. Участие в онлайн-трансляциях дало медицинским работникам дополнительный бонус — начисление баллов системы непрерывного медицинского образования (НМО).
В своём заключительном выступлении министр здравоохранения Мурашко подчеркнул, что подобные мероприятия способствуют формированию горизонтальных связей. Это, в свою очередь, помогает регионам сообща разрешать многие проблемы и находить нужные решения. Министр акцентировал внимание, что некоторые вопросы нужно начать решать незамедлительно — по итогам конгресса регионам будут даны необходимые поручения.
На площадке мероприятия были организованы очные встречи стратегического значения. Участники конгресса могли побеседовать с первыми лицами в сфере здравоохранения, а также с сотрудниками профильных регуляторов. В рамках конгресса проведена офлайн-конференция стран СНГ по Одиннадцатому пересмотру Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, с участием ВОЗ. Также состоялся форум организаторов здравоохранения и Национальной медицинской палаты. На площадке работала Школа министров здравоохранения. Более тысячи медицинских специалистов стали участниками партнёрских сессий и других мероприятий.
В качестве организаторов конгресса «Национальное здравоохранение — 2022» выступили российский Минздрав и Фонд Росконгресс. Генеральным информационным партнёром мероприятия стал федеральный медиахолдинг 1MI.