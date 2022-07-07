В НИУ «БелГУ» откроют подземную аудиторию в виде шахты

Posted 7 июля 2022, 08:38
Published 7 июля 2022, 08:38
Modified Сегодня, 09:46
Updated Сегодня, 09:46
Ежегодно НИУ «БелГУ» зарабатывает около 3 млрд рублей. Около 2 млрд рублей поступает из федерального бюджета. 70% всех этих средств уходит на научное оборудование.
За год в Белгороде практически построили два 10-этажных общежития квартирного типа на Студенческой, которые будут сданы в сентябре. Однокомнатные и двухкомнатные квартиры предназначены для ординаторов, аспирантов и магистрантов.
26 сентября, в день рождения университета, откроют полностью отремонтированный четвёртый корпус вуза на Богданке. На это потратят 290 млн рублей, 260 млн из которых — личные средства университета.
Завершается внешняя отделка спортивного комплекса «Буревестник» на улице Студенческой. Примерно через неделю начнут ремонтировать искусственное покрытие стадиона университета. Ещё 530 млн рублей в этом году вложат в развитие материально-технической базы университета (без оборудования).
На улице Победы по программе «Приоритет-2030» созданы два новых коммуникационно-образовательных пространства — «Проектория» и «Центр проектных компетенций».
Скоро на территории кампуса откроется учебный полигон «Шахта, который будет располагаться на 1-м этаже вуза и в подвалах.
Шахта будет с эффектом полного погружения. Чтобы туда войти, нужно переодеться в шахтёрскую робу, взять аккумулятор и лампу. После по лестнице нужно будет спуститься в рудный двор, зайти в клеть — она начнёт опускаться. Будет ощущение погружения на глубину 400 м. Внизу студенту выдадут прибор — самоспасатель — без которого нельзя работать в шахте. Это средство индивидуальной защиты органов дыхания.
В шахте будет стоять вагонетка, буровой станок и крепь. Люди будут работать на ней, устанавливать её, чтобы горная порода не обрушалась. Всё это завершается учебным классом, где будут проходить занятия.Олег Полухин, ректор НИУ «БелГУ»
Проект реализуется совместно с «Комбинатом КМАруда» и Яковлевским ГОКом.