В НИУ «БелГУ» откроют подземную аудиторию в виде шахты

Шахта будет с эффектом полного погружения. Чтобы туда войти, нужно переодеться в шахтёрскую робу, взять аккумулятор и лампу. После по лестнице нужно будет спуститься в рудный двор, зайти в клеть — она начнёт опускаться. Будет ощущение погружения на глубину 400 м. Внизу студенту выдадут прибор — самоспасатель — без которого нельзя работать в шахте. Это средство индивидуальной защиты органов дыхания.