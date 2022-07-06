Реализации реформы РОП в России препятствуют экодиссиденты

Posted 6 июля 2022, 12:53
Published 6 июля 2022, 12:53
Modified 18 сентября 2022, 15:19
Updated 18 сентября 2022, 15:19
Из комментариев отраслевых экспертов следует, что авторы письма – экодиссиденты, активно стремящиеся подорвать реформу РОП и всю систему переработки в стране. Об этом пишут корреспонденты kp.ru.
«К сожалению, экодиссидентство уже становится стилем работы в России многих компаний, - констатировал глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов. - Их подход давно понятен: все, что касается вклада в экологическое развитие нашей страны и качества жизни людей, - все на потом. Судя по всему, у нас с ними разные ценностные ориентиры».
Представители 30 российских ассоциаций отказываются поддерживать реформу РОП, так как не хотят платить экосбор, главной целью внедрения которого было строительство предприятий, специализирующихся на переработке твердых коммунальных отходов (ТКО). При этом за рубежом компании, входящие в данные ассоциации, уже давно уплачивают экосбор, соблюдая все установленные правила. В их числе - Heineken, Mars, PepsiCo, Nestle и ряд других крупных компаний.
Кроме того, им невыгодно, чтобы уплату экосбора возложили на производителей упаковок, а не продукции. Итоги исследований, а также опыт других государств свидетельствуют о том, что введение экологического сбора никак не отразится на финансовых показателях отечественных производителей. В этом заверил глава лаборатории по исследованию экономики замкнутого цикла ИГСУ РАНХиГС Содном Будатаров, руководящий экспертной группой Wasteconsulting.
По его словам, ни в одной стране Европы, ни в Германии, ни в Беларуси, ни в Казахстане, из-за переноса РОП с производителей продукции на производителей упаковки не были зафиксированы ни повышение цен, ни банкротства компаний, выпускающих упаковку.
«Опасения, подобные тем, что высказываются российскими и иностранными компаниями, работающими в России, были. Но ни одно из них не подтвердилось», - заявил Будатаров.
Напомним: реформа РОП стартовала в Российской Федерации в 2019 году. В конце 2020-го была разработана концепция, направленная на совершенствование реформы РОП. Основная ее цель – повысить нормативы утилизации и общий объем экосбора.
В мае 2022 года аппарат вице-премьер-министра РФ Виктории Абрамченко завершил разработку законопроекта, который призван усовершенствовать механизм РОП. Ответственными за утилизацию упаковки стали ее производители. С предприятий, специализирующихся на выпуске упакованных товаров, эту ответственность сняли.
Глава РЭО Денис Буцаев заявил, что поправки в значительной степени упростят процессы администрирования российских производителей посредством уменьшения числа участников РОП. Однако инициаторы изменений реформы РОП предусмотрели достаточный период времени для того, чтобы можно было успешно адаптироваться к новым условиям. Эксперт назвал комфортным сроком 2025 год.
«Плюс предлагаемые нововведения учитывают текущую экономическую ситуацию», - подытожил Буцаев.