Реализации реформы РОП в России препятствуют экодиссиденты

Кроме того, им невыгодно, чтобы уплату экосбора возложили на производителей упаковок, а не продукции. Итоги исследований, а также опыт других государств свидетельствуют о том, что введение экологического сбора никак не отразится на финансовых показателях отечественных производителей. В этом заверил глава лаборатории по исследованию экономики замкнутого цикла ИГСУ РАНХиГС Содном Будатаров, руководящий экспертной группой Wasteconsulting.