При НИУ «БелГУ» может появиться медицинская клиника

Расширяются границы образования как на старых профилях, так и на новых. В этом году на всех курсах медколледжа обучается 3000 человек. Это в два раза больше, чем пять лет назад. На Народном бульваре построили новый корпус на 500 человек и оснастили его современным оборудованием.