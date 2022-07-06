При НИУ «БелГУ» может появиться медицинская клиника

Posted 6 июля 2022, 14:50
Published 6 июля 2022, 14:50
Modified Сегодня, 09:46
Updated Сегодня, 09:46
Ежегодно из НИУ «БелГУ» выпускается 25% студентов-отличников. В этом году выпуск составил 5389 человек. По данным мониторинга министерства образования, количество трудоустраиваемых в первый год после окончания обучения — 85%, а количество выпускников за последние три года, стоящих на бирже труда, — 0. В БелГУ готовят специалистов, востребованных на рынке труда.
Расширяются границы образования как на старых профилях, так и на новых. В этом году на всех курсах медколледжа обучается 3000 человек. Это в два раза больше, чем пять лет назад. На Народном бульваре построили новый корпус на 500 человек и оснастили его современным оборудованием.
Около 1,5 млрд рублей собственных средств мы вложили в развитие базы медицинского института. А могли направить их на другие цели, в том числе на повышение зарплат. В связи с оттоком медицинских кадров мы будем строить университетскую клинику. Олег Полухин, ректор НИУ «БелГУ»
В вузе увеличили количество часов преподавания истории для студентов неисторических специальностей. Теперь уклон делается на историю своего края. На 3,5 ставки увеличили количество преподавателей кафедры общей истории.
По данным социологических исследований, за последние полгода уровень патриотизма среди молодёжи значительно вырос. Люди пытаются понять для себя, что такое быть патриотом не на словах, а на деле. Отсюда и повышение спроса на исторические знания, которые были недополучены в школе. Олег Полухин, ректор НИУ «БелГУ»
Завершается создание регионального Центра общественно-политического просвещения, который будет работать на базе БелГУ.
За последние годы сильно нарастили инженерно-техническую составляющую вуза. На неё приходится 45% специальностей. Из-за санкций упор будет делаться на ИТ-направления. Для всех обучающихся будет проводиться курс по повышению компетенции в ИТ-области с элементами программирования примерно на 250 часов.
БелГУ заключил договор с «Сириусом» по развитию генетических технологий. Были созданы образовательные программы в области генетики, селекции, биологии и микробиологии. В начале этого года открыли молодёжную лабораторию генетических технологий и генного редактирования. Сейчас наши молодые учёные пытаются найти лекарство от болезни Альцгеймера и болезни Паркинсона. Олег Полухин, ректор НИУ «БелГУ»
В связи с санкционным давлением БелГУ будет наращивать международное сотрудничество. Для этого нужно искать университеты на просторах стран бывшего СНГ. БелГУ уже сотрудничает с Казахстаном и Узбекистаном. Устанавливаются связи в Индии и Турции, а также на Востоке. Заключены договоры с тремя китайскими университетами, а также создан совместный российско-китайский университет по проблемам качества пищевых продуктов.