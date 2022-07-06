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Posted 6 июля 2022, 12:05

Published 6 июля 2022, 12:05

Modified 22 января, 09:42

Updated 22 января, 09:42

По просьбам жителей изменили расписание двух автобусных маршрутов в Белгороде

6 июля 2022, 12:05
Сюжет
Автобусы
Изменения затронули автобусы № 202 и № 20, сообщили в министерстве автомобильных дорог и транспорта региона.

По просьбам белгородцев минтранс внёс изменения в расписание двух городских автобусов. В расписание маршрута № 202 вернули рейс на 6:19 от остановки «Ул. Культуры». Чтобы два маршрута не дублировали друг друга, изменили расписание автобуса № 20.

В минтрансе отметили, что по новому контракту на маршруте № 202 увеличили количество автобусов с восьми до 11, а число рейсов в будние дни — с 97 до 117.

Полное расписание можно изучить здесь.

С 1 июля в Белгороде изменилась система по работе с подрядными организациями по осуществлению пассажирских перевозок. Если раньше исполнителем была только ЕТК, которая на субподряд нанимала других перевозчиков, то теперь контракты с шестью исполнителями заключили напрямую. Общая их сумма перевалила за 500 млн рублей.

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#Евгений Грицков#Новости#Город#Расписание#Крейда#Изменения#Автобусы#Новости Белгорода#Автобус по расписанию#Общественный транспорт
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