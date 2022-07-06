По просьбам жителей изменили расписание двух автобусных маршрутов в Белгороде

С 1 июля в Белгороде изменилась система по работе с подрядными организациями по осуществлению пассажирских перевозок. Если раньше исполнителем была только ЕТК, которая на субподряд нанимала других перевозчиков, то теперь контракты с шестью исполнителями заключили напрямую. Общая их сумма перевалила за 500 млн рублей.