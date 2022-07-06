По просьбам жителей изменили расписание двух автобусных маршрутов в Белгороде

Posted 6 июля 2022, 12:05
Published 6 июля 2022, 12:05
Modified 22 января, 09:42
Updated 22 января, 09:42
По просьбам белгородцев минтранс внёс изменения в расписание двух городских автобусов. В расписание маршрута № 202 вернули рейс на 6:19 от остановки «Ул. Культуры». Чтобы два маршрута не дублировали друг друга, изменили расписание автобуса № 20.
В минтрансе отметили, что по новому контракту на маршруте № 202 увеличили количество автобусов с восьми до 11, а число рейсов в будние дни — с 97 до 117.
Полное расписание можно изучить здесь.
С 1 июля в Белгороде изменилась система по работе с подрядными организациями по осуществлению пассажирских перевозок. Если раньше исполнителем была только ЕТК, которая на субподряд нанимала других перевозчиков, то теперь контракты с шестью исполнителями заключили напрямую. Общая их сумма перевалила за 500 млн рублей.