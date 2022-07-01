В Белгороде может появиться музей троллейбуса

За круглым столом спикеры обсудили вопрос увековечения памяти о троллейбусах в Белгороде. Одно из предложений касалось создания музея. Как отметила заместитель губернатора области по внутренней политике Ольга Медведева, это хорошая идея.
Возможно, не музей троллейбуса, а музей общественного транспорта. Это может быть наша фишка. Может, поставить троллейбус как действующий арт-объект? Это интересное предложение, я думаю, что мы его обязательно обсудим. Какое-то решение будет принято.
Ольга Медведева
Напомним, троллейбусы в Белгороде убрали с улиц с 1 июля. На обновление парка и контактной сети необходимо 7,7 млрд рублей. Таких средств в областном бюджете нет.