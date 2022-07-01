Сбербанк: ставки по кредитной Сберкарте будут понижены

Posted 1 июля 2022, 16:52
Published 1 июля 2022, 16:52
Modified 18 сентября 2022, 15:19
Updated 18 сентября 2022, 15:19
По новым кредитным СберКартам, которые будут оформлены после 1 июля, предусмотрена также пониженная ставка на онлайн-покупки в маркетплейсе «СберМегаМаркет» и при оплате медицинских услуг и товаров в аптеках. Льготная ставка составит 9,8%, сообщает transsibinfo.com.
Пониженная ставка 25,4% будет действовать и при оплате покупок, и при снятии наличных. Все остальные условия остаются прежними.
Кирилл Царев, первый зампредседателя правления Сбербанка, отметил, что, как правило, для клиентов важен срок действия льготного периода. У кредитной СберКарты он составляет 120 дней. До истечения указанного периода носители карты могут погасить заем без процентов.
«Мы видим, что в текущей ситуации клиенты стали больше обращать внимание и на другие параметры карты, в частности на процентную ставку, потому что средства могут потребоваться и на более длительный срок», — отметил он.
Ранее Кирилл Царев через пресс-службу Сбербанка сообщил, что клиентам Сбербанка в июле можно будет снизить ставку по ипотечному кредитованию, оформленному с 1 марта по 30 мая текущего года по ставке от 13,9%. Льготная ставка будет доступна по всем ипотечным продуктам, кроме госпрограмм.
«Ограничений по максимальной сумме кредита нет, а ставка будет снижена до уровня ставки по программе рефинансирования ипотеки плюс 1 п. п. Это предложение будет носить ограниченный характер, им можно воспользоваться только один раз», — пояснили в Сбербанке.