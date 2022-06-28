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Пристройку на 400 мест сделают к школе № 11 Белгорода

28 июня 14:17
Фото: правительство Белгородской области
Таким образом планируется решить проблему с нехваткой мест в образовательных учреждениях мрк. Восточный.

27 июня во время архсовета губернатору Белгородской области представили проект жилой застройки в микрорайоне Восточный. В микрорайоне построят четыре дома от 7 до 9 этажей общей площадью 20 тыс. кв. м.

Застройщик намерен обустроить территорию без стоянок во дворах, их построят в близлежащих проездах и вдоль улицы Виктора Лосева. Строительство комплекса запланировано на 2022-24 гг.

Фото: правительство Белгородской области

В настоящий момент в микрорайоне построен детский сад на 99 мест и достраивается школа. В планах в 2024-25 годы – построить школу на 1000 мест.

Вячеслав Гладков подчеркнул, что школа в данном микрорайоне необходима уже сейчас. Мэр Белгорода Антон Иванов предложил сделать пристройку к школе № 11 Белгорода, чтобы решить вопрос с нехваткой мест в образовательных учреждениях.

Пристройка — самое быстрое и оптимальное решение. Для школы на 1000 человек нужны большие инвестиции в проект. 400 мест — это гораздо быстрее.
Антон Иванов
Фото: правительство Белгородской области

Вячеслав Гладков поручил в течение 2023 года разработать проектно-сметную документацию и провести экспертизу для пристройки к школе № 11.

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