bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 июня 2022, 07:10

Published 22 июня 2022, 07:10

Modified 18 сентября 2022, 15:17

Updated 18 сентября 2022, 15:17

РЭО разместит первые облигации в сентябре 2022 года

РЭО разместит первые облигации в сентябре 2022 года

22 июня 2022, 07:10
Фото: Медиахолдинг1Mi.
ЦБ РФ зарегистрировал проспект облигаций ППК «Российский экологический оператор» (РЭО). Отмечается, что часть выпускаемых РЭО ценных бумаг будут верифицированы как зеленые. РЭО планирует уже в сентябре выйти на рынок с первым выпуском облигаций.

Как отметили в компании, вырученные от продажи облигаций деньги пойдут на финансирование создания инфраструктуры в сфере обращения с отходами. Об этом пишет tass.ru.

По словам гендиректора РЭО Дениса Буцаева, в нынешнем году РЭО планирует реализовать 10 проектов общей стоимостью порядка 20 млрд рублей.

«Главным инвестором всей облигационной программы РЭО выступает Россельхозбанк, который российское правительство для этих целей докапитализировало на 5 млрд рублей. В то же время сегодня наблюдается возросший спрос на участие в проекте со стороны различных финансовых организаций — банков, негосударственных пенсионных фондов и других. Более того, РЭО уже заключил в рамках ПМЭФ соглашение с банком «Открытие», который планирует выкупить облигаций на 10 млрд рублей. Ставка купона по облигациям будет соответствовать доходности облигаций компании с таким же кредитным рейтингом, как у РЭО, — на уровне ruA от «Эксперт РА», — сообщил Денис Буцаев.

Первоочередным проектом, который будет профинансирован РЭО за счет денег, полученных от размещения облигаций на бирже, станет комплексный объект в Кингисеппе мощностью до 300 тысяч тонн. Суммарный объем инвестиций в проект оценивается в 2,9 миллиарда рублей, а сумма займа РЭО — 2,3 миллиарда рублей. Второй проект, который РЭО профинансирует за счет средств, полученных от размещения облигаций, будет возведен в рамках концессионного соглашения в Магаданской области, его стоимость — 4 млрд рублей. При этом общий объем инвестиций в проект оценивается в 5,7 млрд рублей.

«Регистрация проспекта ценных бумаг расширяет список лиц, которые могут вложить деньги в облигации Российского экологического оператора. Теперь это могут быть и финансовые организации, и физические лица, которые имеют брокерские счета на Московской бирже», — добавил замгендиректора РЭО Сергей Королев.

#Новости#Экономика
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика