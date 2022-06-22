РЭО разместит первые облигации в сентябре 2022 года

Posted 22 июня 2022, 07:10
Published 22 июня 2022, 07:10
Modified 18 сентября 2022, 15:17
Updated 18 сентября 2022, 15:17
Как отметили в компании, вырученные от продажи облигаций деньги пойдут на финансирование создания инфраструктуры в сфере обращения с отходами. Об этом пишет tass.ru.
По словам гендиректора РЭО Дениса Буцаева, в нынешнем году РЭО планирует реализовать 10 проектов общей стоимостью порядка 20 млрд рублей.
«Главным инвестором всей облигационной программы РЭО выступает Россельхозбанк, который российское правительство для этих целей докапитализировало на 5 млрд рублей. В то же время сегодня наблюдается возросший спрос на участие в проекте со стороны различных финансовых организаций — банков, негосударственных пенсионных фондов и других. Более того, РЭО уже заключил в рамках ПМЭФ соглашение с банком «Открытие», который планирует выкупить облигаций на 10 млрд рублей. Ставка купона по облигациям будет соответствовать доходности облигаций компании с таким же кредитным рейтингом, как у РЭО, — на уровне ruA от «Эксперт РА», — сообщил Денис Буцаев.
Первоочередным проектом, который будет профинансирован РЭО за счет денег, полученных от размещения облигаций на бирже, станет комплексный объект в Кингисеппе мощностью до 300 тысяч тонн. Суммарный объем инвестиций в проект оценивается в 2,9 миллиарда рублей, а сумма займа РЭО — 2,3 миллиарда рублей. Второй проект, который РЭО профинансирует за счет средств, полученных от размещения облигаций, будет возведен в рамках концессионного соглашения в Магаданской области, его стоимость — 4 млрд рублей. При этом общий объем инвестиций в проект оценивается в 5,7 млрд рублей.
«Регистрация проспекта ценных бумаг расширяет список лиц, которые могут вложить деньги в облигации Российского экологического оператора. Теперь это могут быть и финансовые организации, и физические лица, которые имеют брокерские счета на Московской бирже», — добавил замгендиректора РЭО Сергей Королев.