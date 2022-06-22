РЭО разместит первые облигации в сентябре 2022 года

«Главным инвестором всей облигационной программы РЭО выступает Россельхозбанк, который российское правительство для этих целей докапитализировало на 5 млрд рублей. В то же время сегодня наблюдается возросший спрос на участие в проекте со стороны различных финансовых организаций — банков, негосударственных пенсионных фондов и других. Более того, РЭО уже заключил в рамках ПМЭФ соглашение с банком «Открытие», который планирует выкупить облигаций на 10 млрд рублей. Ставка купона по облигациям будет соответствовать доходности облигаций компании с таким же кредитным рейтингом, как у РЭО, — на уровне ruA от «Эксперт РА», — сообщил Денис Буцаев.