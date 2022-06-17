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Путин заявил об обесценивании доллара и евро

17 июня 13:36
Фото: Бел.Ру
Президент сослался на данные МВФ и отметил, что в глобальных валютных резервах находится 17,1 трлн долларов и 2,5 трлн евро. Эти деньги обесцениваются темпом около 8% в год, заявил Путин на ПМЭФ.

Президент Владимир Путин заявил об обесценивании доллара и евро. По данным МВФ, в глобальных валютных резервах находится 17,1 трлн долларов и 2,5 трлн евро. Однако эти деньги обесцениваются в темпе около 8% год.

Также Путин заявил, что на смену экономике мнимых сущностей приходит экономика реальных ценностей и активов. Кроме того, президент привёл оценки экспертов, которые считают, что уже в ближайшие годы будет запущен процесс конвертации глобальных резервов.

Помимо этого он заявил, что указанный процесс усилит глобальную долларовую инфляцию.

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#Новости#Владимир Путин#Евро#Доллар#Наталья Корявых#Общество
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