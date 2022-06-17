Президент Владимир Путин заявил об обесценивании доллара и евро. По данным МВФ, в глобальных валютных резервах находится 17,1 трлн долларов и 2,5 трлн евро. Однако эти деньги обесцениваются в темпе около 8% год.
Также Путин заявил, что на смену экономике мнимых сущностей приходит экономика реальных ценностей и активов. Кроме того, президент привёл оценки экспертов, которые считают, что уже в ближайшие годы будет запущен процесс конвертации глобальных резервов.
Помимо этого он заявил, что указанный процесс усилит глобальную долларовую инфляцию.