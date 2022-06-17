Путин перенёс выступление на экономическом форуме в Санкт-Петербурге из-за кибератак

Владимир Путин перенёс своё выступление на ПМЭФ в связи с массовыми DDoS-атаками. Из-за них возникли проблемы с аккредитациями и подтверждением прохода на основную пленарку.
Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, над решением проблем работают специалисты. Их пообещали устранить в ближайшее время. Путин выступит в 15:00, а не в 14:00, как это планировалось ранее.
Также Песков уточнил, что за час примут все необходимые меры для устранения кибератак. Кроме того, обеспечат возможность попасть на пленарку тем, кто должен там присутствовать.