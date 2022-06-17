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Путин перенёс выступление на экономическом форуме в Санкт-Петербурге из-за кибератак

17 июня 11:46
Фото: Бел.Ру
фото из архива
Президент выступит на ПМЭФ в 15:00. На системы форума, в том числе и аккредитации, начались массовые DDoS-атаки. Выступление перенесли в связи с этим.

Владимир Путин перенёс своё выступление на ПМЭФ в связи с массовыми DDoS-атаками. Из-за них возникли проблемы с аккредитациями и подтверждением прохода на основную пленарку.

Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, над решением проблем работают специалисты. Их пообещали устранить в ближайшее время. Путин выступит в 15:00, а не в 14:00, как это планировалось ранее.

Также Песков уточнил, что за час примут все необходимые меры для устранения кибератак. Кроме того, обеспечат возможность попасть на пленарку тем, кто должен там присутствовать.

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#Новости#Пмэф#Владимир Путин#Перенос#Выступление#Кибератака#Наталья Корявых#Политика
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