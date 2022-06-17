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Мошенники предлагают белгородцам увеличить пенсии на 5–7 тысяч рублей

17 июня 08:33
Фото: Бел.Ру
Они звонят пожилым людям и предлагают увеличить их пенсию на сумму в районе 5–7 тыс. рублей. Только вместо этого пенсионеры теряют деньги, нервы и здоровье, сообщили в региональном отделении Пенсионного фонда.

Белгородцев предупреждают о мошенниках, которые под видом юристов предлагают пожилым людям увеличить пенсию на 5–7 тыс. рублей. Правда, вместо этого пенсионеры теряют деньги, нервы и здоровье.

«Юристы» заявляют, что их специализация — перерасчёт пенсии, что все судебные тяжбы они возьмут на себя. Пожилым они втираются в доверие тем, что во время звонков называют их имена, а затем предлагают приехать в офис для подписания договора.

Для пущей убедительности аферисты ещё предлагают и писать доверенности. Для этого нужно потратить 20 тыс. рублей. Они представляются адвокатами из профильных коллегий, но просят заключать договоры с обычными ООО. Тем не менее многие пожилые люди клюют на эту удочку и теряют свои деньги.

В ПФР советуют тщательно изучать все договоры и искать информацию о компании, чтобы себя обезопасить. На сегодняшний день от действий мошенников пострадали уже 454 человека. Похоже, что число подобных инцидентов только увеличивается. В 2021 году потерпевшими были 693 пенсионера, в 2020 — 632 человека.

#Новости#Пенсионеры#Пенсия#Мошенники#Пенсионный фонд#Криминал#Наталья Корявых#Общество
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