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Имущество - в рост: россияне стали больше заботиться о собственном благосостоянии

17 июня 12:48
Страхование имущества физических (ИФЛ) и юридических (ИЮЛ) лиц является одним из ключевых направлений работы Страхового Дома ВСК. Так, с 2012 по 2021 год сборы компании по ИФЛ выросли более чем в 6 раз – с 1,4 млрд до 9 млрд рублей.

Позитивная динамика наблюдается и в ИЮЛ – за 8 лет ВСК увеличила объем собранных премий до почти 4 млрд за 2021 год. [1]А общий объем выплат с 2012 по 2021 год превысил 14,9 млрд рублей[2]. На данный момент суммарная доля страхования имущества физлиц и компаний в портфеле ВСК составляет 15,3% — это второй по объему сборов вид страхования для компании после каско.

Рынок страхования имущества в России рос динамичными темпами – если в 2009 году сборы в ИФЛ составляли 22,4 млрд рублей[3], то уже за 2021 год этот показатель был равен 81,8 млрд[4] рублей. И портфель ВСК в данном сегменте рос аналогично, как и в целом клиентская база компании.

За последние 10 лет – c 2011 по 2021 год число заключенных договоров ИФЛ в ВСК выросло в 120 раз, количество новых клиентов увеличилось в 34 раза, а действующих клиентов – в 67 раз.

«ВСК развивалась и росла вместе с рынком, мы наблюдали как «бум» страхования имущества в связи со стихийными бедствиями в 2010 году[5], так и небольшую стагнацию сегмента в 2020 году на фоне снижения доходов населения[6]. Финансовые показатели страховщика всегда отражают не просто прибыль компании, но и степень доверия со стороны клиентов. Основной задачей любой страховой компании является финансовая поддержка страхователей, на первом месте всегда должны быть их интересы. Для примера, объем выплат нашим клиентам–физлицам составил по итогам года 644 млн рублей[7]. Все это позволяет ВСК удерживать стабильно высокий уровень качества сервиса, наращивать долю данного вида страхования в портфеле ВСК. Так, если в 2012 году на ИФЛ приходилось 4,2% сборов компании, то по итогам 2021 года этот показатель вырос до 10,6%», — отмечает Вера Гезердава, заместитель генерального директора по управлению продажами Страхового Дома ВСК.

[1] Статистика ЦБ за 2021 год, файл «03_Страховые премии по договорам страхования (в разрезе страховщиков)»

[2] [2] Статистика ЦБ за 2021 год, файл «10_Выплаты (в разрезе страховщиков)»

[4] Статистика ЦБ, файл «01_Страх. премии и выплаты, показатели по заключ. и действ. договорам (по основным видам страхования)»

[7] Статистика ЦБ, файл «10_Выплаты (в разрезе страховщиков)»

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