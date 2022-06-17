Гладков на ПМЭФ: Пока корректировки планов по ВРП в сторону уменьшения не будет

Вячеслав Гладков на форуме в Санкт-Петербурге 17 июня дал небольшое интервью корреспонденту «Бел.Ру». В частности, губернатор рассказал, изменится ли задача по увеличению валового регионального продукта на фоне происходящей ситуации в экономике.
Глава региона ответил, что пока корректировки в сторону уменьшения нет. Минувший год регион закончил с результатом в более 1,3 трлн рублей. Для сравнения: в 2020-м ВРП составлял чуть менее 1 трлн рублей.
«По итогам 2022 года, надеюсь, выйдем на цифру в 1,4 трлн рублей», — сообщил губернатор.
Сейчас в регионе анализируют инвестпроекты крупных компаний, а также готовятся к формированию особой экономической зоны. Поэтому пока о планах на уменьшение речи не идёт.
Выступая перед депутатами облдумы, губернатор ранее отметил, что Белгородская область по объёму ВРП на душу населения занимает третье место в ЦФО после Москвы и Подмосковья.