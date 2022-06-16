«Норникель» консультируется с жителями по проекту Колмозерского месторождения лития

Как сообщает newizv.ru, глава Минприроды Александр Козлов ранее заявил, что аукцион на разработку состоится осенью или зимой 2022 года с минимальным разовым платежом почти в 590 миллионов рублей. «Росатом» и «Норникель» еще весной сообщили о намерении совместно разрабатывать месторождение с дальнейшей глубокой переработкой литиевого сырья. За счет этого «Норникель» хочет укрепить свое ключевое положение в качестве поставщика для аккумуляторной отрасли, заявил ранее глава компании Владимир Потанин.