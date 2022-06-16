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Posted 16 июня 2022, 11:39

Published 16 июня 2022, 11:39

Modified 9 декабря 2024, 16:02

Updated 9 декабря 2024, 16:02

«Норникель» консультируется с жителями по проекту Колмозерского месторождения лития

«Норникель» консультируется с жителями по проекту Колмозерского месторождения лития

16 июня 2022, 11:39
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В Мурманской области «Норникель» обсудил с коренными народами разработку Колмозерского месторождения лития. На встрече были жители поселков Ловозеро и Краснощелье, местные власти, представители госкорпорации «Росатом» и эксперты в области прав коренных народов.

Как сообщает newizv.ru, глава Минприроды Александр Козлов ранее заявил, что аукцион на разработку состоится осенью или зимой 2022 года с минимальным разовым платежом почти в 590 миллионов рублей. «Росатом» и «Норникель» еще весной сообщили о намерении совместно разрабатывать месторождение с дальнейшей глубокой переработкой литиевого сырья. За счет этого «Норникель» хочет укрепить свое ключевое положение в качестве поставщика для аккумуляторной отрасли, заявил ранее глава компании Владимир Потанин.

Несколько дней назад «Норникель» обсудил в Общественной палате Мурманской области мероприятия в сфере экологии, социальной политики и корпоративного управления (ESG). На встрече присутствовали экологи, правозащитники и представители надзорных ведомств. Подобные встречи запланированы в Норильске, Чите и Москве.

Представители «Норникеля» рассказали о более десяти проведенных ESG-аудитов, итоги которых говорят об активном снижении вредных выбросов производств компании.

Так, в понедельник финское подразделение компании, Nornickel Harjavalta, публично представило проект расширения производства никеля, его реализация даст региону новые рабочие места. Это потребует получение нового экологического разрешения.

Отмечается, что увеличение производств, которые планируется развернуть в Харьявалте, не повлияет на движение в центре города, не окажет негативного влияния на состояние рек региона, а выбросы и уровень шума в направлении населенного пункта не увеличатся.

Это означает, что «Норникель» готов придерживаться целей устойчивого развития ООН и заранее обсуждать свои проекты с заинтересованными сторонами.

#Новости#Общество
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