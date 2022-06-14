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Posted 14 июня 2022, 12:33

Published 14 июня 2022, 12:33

Modified 18 сентября 2022, 15:16

Updated 18 сентября 2022, 15:16

Глава РЭО Буцаев: В дорожном строительстве будут использовать старые шины и стеклобой

Глава РЭО Буцаев: В дорожном строительстве будут использовать старые шины и стеклобой

14 июня 2022, 12:33
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Организация «РЭО» занялась составлением программы использования вторичных ресурсов, а также сырья из отходов в области строительства и ЖКХ на 2022–2030 годы. Гендиректор компании Денис Буцаев рассказал, что согласно программе через 8 лет в дорожно-строительной отрасли будут применяться на 40% производственные отходы.

По словам главы РЭО, строительство дорог является крайне затратной отраслью в сфере потребления природных ресурсов. Эти затраты можно уменьшить, если вместо новых материалов использовать отходы. Построенные с применением вторсырья дороги не будут менее экологичными или удобными в эксплуатации.

Как передаёт iz.ru, разработка программы осуществляется с учётом практики других стран. Этот опыт показывает, что вполне возможно использовать от 80% до 90% вторсырья. Примером успешного опыта применения вторичных ресурсов в дорожном производстве является Индия. На территории государства проложили более 30 000 километров трасс с использованием утилизированного пластика.

Денис Буцаев считает, что массовое производство такого рода подтолкнет к созданию новых производств. При этом нужно будет привлекать новых специалистов. Одним из наиболее важных видов вторсырья в дорожно-строительных работах является щебень. Он нужен для отсыпки временных дорог, а также для дорог с небольшой нагрузкой. Такой щебень можно изготовить из красного кирпича, который был в употреблении, а также из утилизированных стеклянных изделий и цементобетона. Хорошим вторсырьём при дорожном строительстве служат и переработанные покрышки от автомобилей.

«Продукцию, полученную в результате переработки шин, можно использовать в качестве модификатора асфальтобетона на основе резиновой крошки. В России за последние пять лет с применением такого модификатора было уложено порядка 15 миллионов квадратных метров дорог. Причём это трассы и федерального, и регионального значения. Как пример — дороги, находящиеся в ведомстве ГК „Автодор“. Это Центральная кольцевая автомобильная дорога, М11, М4», — отметил генеральный директор РЭО.

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