Глава РЭО Буцаев: В дорожном строительстве будут использовать старые шины и стеклобой

Posted 14 июня 2022, 12:33
Published 14 июня 2022, 12:33
Modified 18 сентября 2022, 15:16
Updated 18 сентября 2022, 15:16
По словам главы РЭО, строительство дорог является крайне затратной отраслью в сфере потребления природных ресурсов. Эти затраты можно уменьшить, если вместо новых материалов использовать отходы. Построенные с применением вторсырья дороги не будут менее экологичными или удобными в эксплуатации.
Как передаёт iz.ru, разработка программы осуществляется с учётом практики других стран. Этот опыт показывает, что вполне возможно использовать от 80% до 90% вторсырья. Примером успешного опыта применения вторичных ресурсов в дорожном производстве является Индия. На территории государства проложили более 30 000 километров трасс с использованием утилизированного пластика.
Денис Буцаев считает, что массовое производство такого рода подтолкнет к созданию новых производств. При этом нужно будет привлекать новых специалистов. Одним из наиболее важных видов вторсырья в дорожно-строительных работах является щебень. Он нужен для отсыпки временных дорог, а также для дорог с небольшой нагрузкой. Такой щебень можно изготовить из красного кирпича, который был в употреблении, а также из утилизированных стеклянных изделий и цементобетона. Хорошим вторсырьём при дорожном строительстве служат и переработанные покрышки от автомобилей.
«Продукцию, полученную в результате переработки шин, можно использовать в качестве модификатора асфальтобетона на основе резиновой крошки. В России за последние пять лет с применением такого модификатора было уложено порядка 15 миллионов квадратных метров дорог. Причём это трассы и федерального, и регионального значения. Как пример — дороги, находящиеся в ведомстве ГК „Автодор“. Это Центральная кольцевая автомобильная дорога, М11, М4», — отметил генеральный директор РЭО.