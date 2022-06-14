Глава РЭО Буцаев: В дорожном строительстве будут использовать старые шины и стеклобой

Денис Буцаев считает, что массовое производство такого рода подтолкнет к созданию новых производств. При этом нужно будет привлекать новых специалистов. Одним из наиболее важных видов вторсырья в дорожно-строительных работах является щебень. Он нужен для отсыпки временных дорог, а также для дорог с небольшой нагрузкой. Такой щебень можно изготовить из красного кирпича, который был в употреблении, а также из утилизированных стеклянных изделий и цементобетона. Хорошим вторсырьём при дорожном строительстве служат и переработанные покрышки от автомобилей.