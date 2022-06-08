«Военнослужащий из Белгорода» обманул саратовского пенсионера на 75 тысяч рублей

Сюжет Уголовное дело

Пожилой мужчина хотел сдать гараж в аренду, на объявление откликнулся незнакомец, представившийся белгородским военнослужащим. В Саратов по легенде он планировал уехать в командировку. Дальнейшее общение с мошенником закончилось для пенсионера потерей 75 тыс. рублей, сообщает издание «Взгляд-инфо».

Житель Саратова решил сдавать свой гараж в аренду. Соответствующее объявление 71-летний мужчина опубликовал в Сети. С пенсионером связался незнакомец, представившийся военнослужащим из Белгорода. Он рассказал, что в Саратов должен был отправиться в командировку. Незнакомый мужчина перевёл саратовцу 8 тыс. рублей в качестве предоплаты. Спустя время перезвонил пенсионеру и попросил вернуть деньги: сделать это было необходимо якобы для отчёта за командировочные. Пожилой мужчина вернул сумму. На этом их общение не закончилось. Во время следующего звонка «белгородский военнослужащий» убедил пенсионера, что перевёл ему 32 тыс. рублей, и попросил отправить недостающие 24 тыс. рублей. Пожилой мужчина поверил и перевёл ему 16 тыс. рублей. При этом он сообщил незнакомцу номер карты и пароль из СМС. Спустя время саратовец увидел, что с его счёта списали 51 тыс. рублей. Полицейским пенсионер объяснил, что действительно получал сообщения о зачислении денег. Однако оказалось, что поступили они не с официального номера банка. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ за мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба. Самое суровое наказание по этой статье — до пяти лет тюрьмы.