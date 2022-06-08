Как проверяют безопасность детских площадок в Белгороде

Проверками детских площадок занимается департамент городского хозяйства, Белгорблагоустройство, управы и управляющие компании. В первую очередь комиссия обращает внимание на техническое состоянии оборудования, покрытие и покраску конструкций.
Обязательно проверяем детское оборудование — качели, которые могут быть недостаточно закреплены, где-то может не хватать каких-то элементов.
Алексей Романчукевич, заместитель главы администрации города
Проверки проходят ежегодно. По словам Алексея Романчукевича, игровое оборудование должно быть приведено в порядок до 1 июня, на устранение нарушений даются сутки.
Одна из проверок прошла 8 июня на территории управы № 25. В этом районе находится 33 детские площадки.
Все 33 площадки мы проверили, 29 площадок находятся в удовлетворительном состоянии, они не являются травмоопасными для детей. Есть площадки, на которых резиновое покрытие дало усадку или отсутствует песок. Сейчас мы заменяем покрытие и довозим песок.
Роман Дубров, глава управы № 25
С устранением нарушений, по словам Романа Дуброва, управа старается не затягивать: «Момент очень серьёзный. Нарушения могут сказаться на жизни и здоровье наших детей».