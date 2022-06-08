Как проверяют безопасность детских площадок в Белгороде

Все 33 площадки мы проверили, 29 площадок находятся в удовлетворительном состоянии, они не являются травмоопасными для детей. Есть площадки, на которых резиновое покрытие дало усадку или отсутствует песок. Сейчас мы заменяем покрытие и довозим песок.