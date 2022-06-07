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Posted 7 июня 2022, 08:17

Published 7 июня 2022, 08:17

Modified 18 сентября 2022, 15:16

Updated 18 сентября 2022, 15:16

Как платить телефоном в магазинах в 2022 году

Как платить телефоном в магазинах в 2022 году

7 июня 2022, 08:17
Фото: Холдинг 1MI.
До того момента, когда Apple Pay и Google Pay покинули смартфоны россиян, каждый третий покупатель расплачивался в магазине с помощью мобильного телефона. Эти цифры приводит Аналитический центр НАФИ, который ежегодно оценивает отношение россиян к бесконтактным платежам.

Кто сможет оплачивать покупки телефоном 2022 году

Даже не вдаваясь в детали о том, сколько людей участвовало в исследовании и из каких населенных пунктов, можно уверенно сказать: российские покупатели последние три года активно пользовались смартфонами вместо банковской карты и наличных.

Технологическими «спонсорами» такого бесконтактного и шопинга налегке были сервисы Apple Pay для владельцев айфонов и Google Pay — для смартфонов-андроидов (а также Samsung Pay для пользователей Samsung). Что же изменилось спустя 3 месяца после их отключения? Вернется ли к нам возможность оплачивать покупки телефоном?

Спойлер: Да, в России можно оплачивать покупки телефоном. Но, как говорится, есть нюансы. И связаны они в первую очередь с тем, какой у покупателя смартфон.

Как оплачивать покупки айфоном

Более 70% бесконтактных мобильных платежей в 2021 году генерили владельцы айфонов с помощью Apple Pay (по данным сервиса ЮMoney). Но теперь для всех этих пользователей единственный доступный способ «платить телефоном» — это оплата по QR-коду.

Хорошо, что такая возможность есть. Если вы выскочили погулять с собакой или отправились на пробежку, то шанс вернуться домой с батоном и пачкой сосисок, за которые можно расплатиться айфоном, у вас есть. Но… это не точно.

Оплата по QR-коду

По результатам небольшого, почти домашнего опроса Банка Хоум Кредит, более 60% пользователей верят, что платежи по QR-коду станут привычной практикой – будут использоваться либо вместо банковских карт, либо в сочетании с ними.

Оплату по QR-коду можно провести как минимум двумя способами: через СБП и через «Плати QR». И у этого способа есть жирный плюс: для проведения платежа не требуется банковская карта, достаточно иметь при себе смартфон (даже без функционала NFC).

В случае с СБП есть еще один плюс, менее жирный: оплатить по QR-коду можно с любой банковской карты – Visa, MasterCard или «Мир».

Но на этом плюсы для покупателя заканчиваются и начинаются «нюансы».

Этот способ оплаты предлагается под разными названиями

  • Оплата по QR-коду. Самый короткий вариант, рассчитанный на осведомлённость пользователей.
  • Оплата Камерой в приложении банка. Такую формулировку использует, например, сеть фастфуда Burger King, и в ней «зашито» объяснение того, как производится оплата: надо открыть мобильный банк на смартфоне и, да, надо отсканировать QR-код с помощью камеры.
  • Оплата через СБП. Это один из вариантов оплаты с помощью сканирования QR-кода через приложение банка или камеру смартфона. Деньги не списываются сразу – нужно будет в приложении банка проверить название магазина, сумму покупки и подтвердить оплату. После этого средства мгновенно спишутся со счета клиента и зачислятся на счет продавца.

Процедура оплаты состоит из нескольких действий

Простым поднесением телефона к терминалу тут дело не обойдется.

  1. Запустить приложение мобильного банка. Иногда достаточно просто навести на код камеру, а она автоматически направит покупателя в приложение банка, чтобы подтвердить операцию.
  2. Перейти в раздел «Платежи»/«Оплатить». В некоторых мобильных банках (например, у «Альфа Банка» и в Сбербанк Онлайн) пункт «Оплата по QR» вынесен на главный экран, и можно не плутать в платежах.
  3. Выбрать подходящий пункт меню: «сканировать QR-код» (в мобильном банке Тинькофф)/«Оплата по QR-коду или штрихкоду (в Сбербанк Онлайн).
  4. Подтвердить сумму и оплату нажатием кнопки в приложении.

Оплата по QR-коду не приносит покупателю бонусов и кэшбека

Деньги со счета покупателя отправляются по системе быстрых платежей, как перевод. Для продавца удобно и выгодно, а вот покупателю – никаких «плюшек».

Исключение – когда клиент Сбербанка оплачивает покупку в магазине, подключенном к сервису Сбербанка «Плати QR» (это услуга для юрлиц). Но это частный случай.

Для оплаты по QR-коду нужен интернет

Без него не загрузится мобильный банк, через который оплата и проводится.

Оплата по QR-коду доступна не во всех магазинах

Чтобы оплатить по QR-коду, его нужно считать телефоном. А чтобы покупатель мог его считать, продавец должен его показать. Проще всего это сделать при помощи прикассового дисплея (например, как в сети «Красное & Белое») или через терминал самообслуживания (как в Burger King).

Такие возможности, понятное дело, есть не в каждом магазине. Например, оплата по QR-коду недоступна в «Пятерочке», «Перекрестке», «Карусели». Последние годы компания X5 Group активно инвестировала в инновации (например, сервис «Экспресс-скан»), в число которых оплата по QR-коду не входила.

Тем не менее, оплачивать покупки по QR-коду через СБП можно уже в более чем 243 тыс. торговых точек (данные на конец 1 кв. 2022).

А в мае 2022 года торговая сеть «Магнит» анонсировала, что функция оплаты по QR-коду теперь доступна во всех их магазинах. Но должно пройти время, чтобы эта новость дошла и до персонала торговых точек, и до покупателей.

Для оплаты по QR кассир должен распечатать покупателю чек с кодом, а тот, в свою очередь, считать его. Но пока осуществить такое, не вызвав шок у кассира и недовольство очереди, вряд ли получится.

Mir Pay – только для Android

Можно сказать, что на данный момент счет «2:1» в пользу андроидов. Помимо оплаты по QR-кодам, владельцам таких смартфонов доступна возможность платить через мобильный платежный сервис Mir Pay.

И, пожалуй, на данный момент это одна из самых перспективных систем мобильных платежей, доступная в офлайне, то есть при оплате через терминал.

  • Многие россияне осведомлены о существовании национальной платежной системы МИР и даже завели себе карточки МИР (их можно оформить почти в любом российском банке)
  • Работает MIR Pay похожим образом, как это происходило в Google Pay. То есть в магазине достаточно поднести телефон к терминалу – и оплата пройдет бесконтактно.
  • Система работает с марта 2019 года, к ней подключено более 100 банков.

К чему нужно быть готовым?

  • MIR Pay работает только с картами МИР (более 70 российских банков)
  • MIR Pay работает только на устройствах с ОС Android

Как привязать карту в Mir Pay

  1. Скачайте приложение Mir Pay в Google Play.
  2. Зарегистрируйте свою карту МИР в приложении MIR Pay. Можно: ввести реквизиты, как при оплате покупок, или отсканировать в приложении, или поднести к телефону и отсканировать с помощью NFC.
  3. Настройте приложение под себя:
  • установите Mir Pay в качестве основного платежного приложения
  • настройте звуковой сигнал или виброотклик, подтверждающие факт оплаты
  • включите отображение всплывающих окон, чтобы уведомление об оплате появлялось на экране телефона, даже без запуска приложения
  • выберите режим активности «Без ограничений», чтобы оплата срабатывала быстрее

Перспективные решения

Подводя итоги, можно сказать, что на данный момент ни один из описанных способов бесконтактной оплаты не обеспечивает полного комфорта, но выручает в ситуации, когда у покупателя нет с собой банковской карты.

Однако ситуация в мире технологий меняется очень быстро!

Так, 24 мая 2022 г. банк Тинькофф анонсировал свой сервис Tinkoff Pay. Сейчас он доступен только пользователям банка (более 20 млн человек) и только при онлайн-платежах у партнеров «Тинькофф Кассы» (более 30 000 магазинов).

Но представитель «Тинькофф» уверяет, что на этом разработка не остановится, и поэтапно в течение 2022-2023 гг. сервис будет наращивать функционал: появится офлайн-оплата через POS-терминалы, технология станет доступна на любых смартфонах и для держателей карт любых российских банков.

«Tinkoff Pay по своему функционалу будет шире других платежных сервисов, поскольку будет включать в себя множество разных технологий, помимо платежей: комбинации кэшбэка для клиентов и не-клиентов Тинькофф, оплата в рассрочку или через сервис «Долями», биометрические решения для авторизации и мгновенной оплаты, автоплатежи, управление всеми подписками в едином окне и многое другое».

Важной новостью является и то, что с 1 июня 2022 г. Банк России запустил в тестовом режиме функцию бесконтактной оплаты в СБП. Банки, которые подключатся к этой системе, смогут предложить своим клиентам возможность оплачивать покупки, приложив мобильный телефон к платежному терминалу. Но пока озвучено важное ограничение: для таких операций смартфон должен быть оснащен NFC-модулем.

Также продолжается развитие новых технологий бесконтактной оплаты и бесконтактного шопинга, таких, например, как оплата с помощью биометрических данных (по лицу или отпечатку пальца) или «Экспресс-скан» (доступно в некоторых «Пятерочках» и «Перекрестках»).

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