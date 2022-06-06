В Белгороде подростки идут работать в Белгорблагоустройство и на хладокомбинат

Как отметил начальник департамента трудовых отношений министерства социальной защиты населения и труда Белгородской области Андрей Гаевой, на 2 июня для несовершеннолетних белгородцев было открыто порядка 10 тысяч вакансий на летний период. Свободными оставались 3402 места.
Чиновник добавил, что в основном юные белгородцы оказывают содействие образовательным организациям в обустройстве прилегающих территорий, работают в бюджетных учреждениях, учреждениях культуры и библиотеках.
Это кропотливый и посильный труд, и ответственные школьники с удовольствием могут его выполнить.
Андрей Гаевой
Помимо этого, власти наладили тесные связи с крупными работодателями. Например, на территории Белгорода, Старого Оскола и Губкина подростки трудятся подсобными рабочими. На сельских территориях — заняты на сезонных работах.
Директор центра занятости Белгорода Елена Иванова сообщила, что в областном центре и районе трудоустроить готовы больше 14 тыс. несовершеннолетних.
С 1 июня для подростков в школах организовали летние трудовые лагеря. Помощь в благоустройстве территорий образовательных учреждений окажут в июне около 3000 несовершеннолетних. Также подростки работают в управлении «Белгорблагоустройство» и подобных организациях района.
Есть постоянные работодатели, которые каждый год предоставляют вакансии. Это хладокомбинат, кондитерская фабрика. Из Белгородского района — колхоз имени Горина. Там ежегодно на постоянной основе трудятся ребята и даже в свободное от учёбы время.
Елена Иванова
Иванова добавила, что власти пробуют договориться о выделении вакансий и временных рабочих мест для ребят в сфере общественного питания.