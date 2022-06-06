В Белгороде подростки идут работать в Белгорблагоустройство и на хладокомбинат

Есть постоянные работодатели, которые каждый год предоставляют вакансии. Это хладокомбинат, кондитерская фабрика. Из Белгородского района — колхоз имени Горина. Там ежегодно на постоянной основе трудятся ребята и даже в свободное от учёбы время.