Как прошёл первый день фестиваля «Белгородское лето»

4 июня в центре Белгорода работали площадки: «Октябрь», роллердром в Центральном парке, кафе «Алиса в стране чудес», Солнечные часы на Арбате, кинотеатр «Победа», деревянная пергола, Городской сад, фонтан «Мальчик с гусем», парк Победы и набережная Везёлки.
Возле кафе «Алиса в стране чудес» проводились развлекательные игры для детей. Сценарий разработала Елизавета Дацковская, сотрудница центра культурного развития города Валуйки. Она стала лауреатом конкурса «Мастера хорошего настроения». В рамках фестиваля «Белгородское лето» Елизавета Дацковская представила свою игровую программу для детей и подростков. После открытия эта программа будут реализовываться в Валуйках.
Программа направлена на развитие и развлечение детей. Мы предлагаем им поучаствовать в конкурсах на активность, логику, восприятие. Например, на вкус определить, съедобный ли напиток они пробуют. В каждом конкурсе мы раздаём сладкие призы победителям.
Наталья Сухинина, директор ЦКР города Валуйки
Около кинотеатра «Победа» показывали постановку «Хищный заяц» по пьесе Павла Морозова. Этот любительский театр кукол «Сивка-Бурка» имеет звание «Народный самодеятельный коллектив города Губкина». После представления любой желающий мог сфотографироваться с куклами-героями сказки.
В области у нас не много таких театров. Это один из лучших. Он открывает областной фестиваль уличных театров «Театральные каникулы». Каждую субботу любительские кукольные театры области будут показывать представления на этой площадке. Все коллективы отбирала я.
Мария Рогожинская, специалист по театральному жанру Белгородского государственного центра народного творчества
Перед деревянной перголой выступали коллективы института искусств и культуры. Театр свободной пластики «Высота» и вокальный ансамбль «Фортуна-Next».
В Городском саду проходил межрегиональный форум «БелСКАЗКАFest». Там работали мастера декоративно-прикладного творчества, некоторые из которых бесплатно угощали всех конфетами из самотканого мешочка хорошего настроения. Выступали народные коллективы, были организованы тематические фотозоны, на огромном плакате дети могли написать своё придуманное предложение новой сказки, работали деревянные настольные игры, в том числе и аэрохоккей.
Возле Солнечных часов выступали уличные музыканты. Напротив «Маяка» художники рисовали портреты или шаржи желающих.
Все локации будут работать до конца лета.
Фестиваль открыли показом видео на большом экране в парке Победы. А после фаер-шоу передали факел и эстафету остальным районам Белгородской области. После официальной части на берегу реки для белгородцев выступала кавер-группа «Жара».