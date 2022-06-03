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Posted 3 июня 2022, 11:57

Published 3 июня 2022, 11:57

Modified 25 декабря, 15:12

Updated 25 декабря, 15:12

Безработный белгородец попал под статью о дискредитации российской армии

3 июня 2022, 11:57
В Старом Осколе мужчина нарисовал баллончиком с краской надписи на ограждении у школы, которые дискредитируют использование Вооружённых сил Российской Федерации, сообщили в УМВД.

33-летний староосколец в пять часов утра 21 мая в юго-западной части города сделал надписи, которые подпадают под часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ за публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ. Статья предусматривает штраф до 50 тысяч рублей.

Участковые личность мужчины установили. Тот рассказал полицейским, что не разобрался в ситуации, а также недоволен своей жизнью, поэтому и сделал надписи в общественном месте. В поступке он раскаивается. Административный материал передали для рассмотрения в суд.

#Евгений Грицков#Новости#Общество#Белгородец#Статья#Дискредитация#Вооружённые силы
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