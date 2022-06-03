Белгород покупает эвакуатор для борьбы с машинами на тротуарах

Белгородцы не раз жаловались на припаркованные машины на тротуарах. Они создают неудобства, в первую очередь, для маломобильных групп населения и мам с колясками. Один из способов борьбы с этим — эвакуатор.
Мэр областного центра Антон Иванов рассказал, что эвакуаторов в городе всего два. Это очень хороший источник дохода для муниципалитета и власти им воспользуются.
Сейчас мы покупаем новый, современный эвакуатор, который может оперативно и безопасно эвакуировать автомобили. Имеющиеся наши эвакуаторы могут поднять не каждый автомобиль. Плюс они постоянно заняты в другой работе. Мы с ГИБДД договорились, что покупаем один, потом, может, ещё один.
Антон Иванов
Градоначальник добавил, что, в первую очередь, будут бороться с машинами-нарушителями на местах для инвалидов. Эвакуированные авто будут увозить на штрафстоянку по адресу: улица Губкина, 1а.
Напомним, Иванов также рассказал, что в Белгороде рассмотрят вариант применения блокировки автомобиля в случае неоплаты за парковку.