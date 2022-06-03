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Белгород покупает эвакуатор для борьбы с машинами на тротуарах

3 июня 06:35
Фото: ИА "Бел.Ру"
Планами поделился руководитель администрации областного центра Антон Иванов. Он рассказал, что власти будут бороться с припаркованными авто на местах для инвалидов, а также с владельцами, которые оставляют машины на тротуарах.

Белгородцы не раз жаловались на припаркованные машины на тротуарах. Они создают неудобства, в первую очередь, для маломобильных групп населения и мам с колясками. Один из способов борьбы с этим — эвакуатор.

Мэр областного центра Антон Иванов рассказал, что эвакуаторов в городе всего два. Это очень хороший источник дохода для муниципалитета и власти им воспользуются.

Сейчас мы покупаем новый, современный эвакуатор, который может оперативно и безопасно эвакуировать автомобили. Имеющиеся наши эвакуаторы могут поднять не каждый автомобиль. Плюс они постоянно заняты в другой работе. Мы с ГИБДД договорились, что покупаем один, потом, может, ещё один.
Антон Иванов

Градоначальник добавил, что, в первую очередь, будут бороться с машинами-нарушителями на местах для инвалидов. Эвакуированные авто будут увозить на штрафстоянку по адресу: улица Губкина, 1а.

Напомним, Иванов также рассказал, что в Белгороде рассмотрят вариант применения блокировки автомобиля в случае неоплаты за парковку.

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