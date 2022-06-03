Белгород покупает эвакуатор для борьбы с машинами на тротуарах

Сейчас мы покупаем новый, современный эвакуатор, который может оперативно и безопасно эвакуировать автомобили. Имеющиеся наши эвакуаторы могут поднять не каждый автомобиль. Плюс они постоянно заняты в другой работе. Мы с ГИБДД договорились, что покупаем один, потом, может, ещё один.