Выпившая белгородка зарезала бывшего мужа из-за его тяги к алкоголю

Posted 2 июня 2022, 07:32
Published 2 июня 2022, 07:32
Modified 1 декабря, 08:49
Updated 1 декабря, 08:49
Против 32-летней жительницы Волоконовского района возбудили уголовное дело за убийство её мужа. Женщина выпила и поругалась с бывшим мужем из-за его пристрастия к алкоголю. В ходе конфликта она схватила нож и ударила мужчину в грудь.
Трагедия случилась 31 мая вечером. Ударила ножом экс-супруга женщина прямо во дворе дома. Он скончался из-за проникающего ранения грудной клетки.
На месте убийства работали следователи, назначили судебные экспертизу. Подозреваемую задержали, её собираются заключить под стражу. Расследование дела продолжается.