Выпившая белгородка зарезала бывшего мужа из-за его тяги к алкоголю

Против 32-летней жительницы Волоконовского района возбудили уголовное дело за убийство её мужа. Женщина выпила и поругалась с бывшим мужем из-за его пристрастия к алкоголю. В ходе конфликта она схватила нож и ударила мужчину в грудь.