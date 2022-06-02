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Posted 2 июня 2022, 07:32

Published 2 июня 2022, 07:32

Modified 1 декабря, 08:49

Updated 1 декабря, 08:49

Выпившая белгородка зарезала бывшего мужа из-за его тяги к алкоголю

2 июня 2022, 07:32
Сюжет
Убийство
Во время ссоры женщина схватилась за нож и ударила им экс-супруга в область груди. Мужчина умер на месте происшествия. Об этом сообщили в региональном СК.

Против 32-летней жительницы Волоконовского района возбудили уголовное дело за убийство её мужа. Женщина выпила и поругалась с бывшим мужем из-за его пристрастия к алкоголю. В ходе конфликта она схватила нож и ударила мужчину в грудь.

Трагедия случилась 31 мая вечером. Ударила ножом экс-супруга женщина прямо во дворе дома. Он скончался из-за проникающего ранения грудной клетки.

На месте убийства работали следователи, назначили судебные экспертизу. Подозреваемую задержали, её собираются заключить под стражу. Расследование дела продолжается.

#Новости#Происшествия#Убийство
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