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Вячеслав Гладков нашёл в парке Белгорода «грустного» слона

2 июня 04:20
Фото: Бел.Ру
За кустом в форме животного давно никто не ухаживал. Губернатор Белгородской области посоветовал городским властям привести его в порядок.

Во время обхода Центрального парка 31 мая губернатор Вячеслав Гладков нашёл куст в форме слона. Однако за растением, вероятно, никто не ухаживал, раз у животного вырос «ирокез». Дело в том, что куст разросся неравномерно, поэтому трава торчит в разные стороны.

Его нужно или подстричь, или наполнить травой, или убрать этот позор подальше, потому что он какой-то совсем грустный и уставший. Вячеслав Гладков

Губернатор с иронией предложил поставить рядом с этим слоном сгнившую лавочку. По его мнению, они будут дополнять друг друга. Их он, кстати, назвал позором.

Это не единственная проблема в Центральном парке. Так, там установлены большие баки для сбора мусора прямо посреди прогулочной зоны, а туалет держится на пирамидке из кирпичиков.

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