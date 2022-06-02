Вячеслав Гладков нашёл в парке Белгорода «грустного» слона

Во время обхода Центрального парка 31 мая губернатор Вячеслав Гладков нашёл куст в форме слона. Однако за растением, вероятно, никто не ухаживал, раз у животного вырос «ирокез». Дело в том, что куст разросся неравномерно, поэтому трава торчит в разные стороны.
Его нужно или подстричь, или наполнить травой, или убрать этот позор подальше, потому что он какой-то совсем грустный и уставший. Вячеслав Гладков
Губернатор с иронией предложил поставить рядом с этим слоном сгнившую лавочку. По его мнению, они будут дополнять друг друга. Их он, кстати, назвал позором.
Это не единственная проблема в Центральном парке. Так, там установлены большие баки для сбора мусора прямо посреди прогулочной зоны, а туалет держится на пирамидке из кирпичиков.