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Водителей троллейбусов в Белгороде научат водить автобусы

2 июня 15:31
Фото: Бел.Ру
Работников «Троллейбусного парка» может взять на работу ЕТК. 2 мая с сотрудниками парка встретился первый заместитель главы администрации Белгорода Василий Голиков и генеральный директор ЕТК Александр Дударенко.

В Белгороде с 1 июля могут исчезнуть троллейбусы. Работников «Троллейбусного парка» планируют перевести на другие должности в ЕТК.

Каждый работник, который вложил душу и профессионализм в обслуживание населения Белгорода, будет трудоустроен. А при необходимости поменять или трансформировать свой навык, мы переучим и предоставим рабочее место. Если сотрудников не устроит вариант работы на современных комфортабельных автобусах, будем искать альтернативы.
Василий Голиков

По словам директора ЕТК Александра Дударенко, ЕТК может принять на работу водителей, сварщиков, слесарей, ремонтников, диспетчеров, механиков.

ЕТК в настоящий момент может взять 40% сотрудников. Мы им предлагаем эти должности. Они должны решить — перейти на работу в ЕТК, пойти под сокращение или выбрать другие должности, которые предложит мэрия. Все останутся с работой.
Александр Дударенко

Напомним, что трудовой договор с водителями троллейбусов расторгнут 30 августа.

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