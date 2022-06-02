Водителей троллейбусов в Белгороде научат водить автобусы

Каждый работник, который вложил душу и профессионализм в обслуживание населения Белгорода, будет трудоустроен. А при необходимости поменять или трансформировать свой навык, мы переучим и предоставим рабочее место. Если сотрудников не устроит вариант работы на современных комфортабельных автобусах, будем искать альтернативы.