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В Белгороде хотят восстановить здание бывшего клуба «Плаза»

2 июня 14:23
Фото: Яндекс-Карты
Здание бывшего ночного клуба «Плаза» находится на проспекте Б. Хмельницкого, 58. Недвижимость изымут для муниципальных нужд. О планах по реконструкции объекта рассказал мэр областного центра Антон Иванов.

Градоначальник отметил, что решение по изъятию здания «Плазы» для муниципальных нужд уже есть. Ещё в 2021 году экс-мэр Белгорода Юрий Галдун подписал соответствующее распоряжение. Всего городские власти намерены получить три нежилых помещения.

Как подчеркнул Иванов, средства на изъятие бывшего ночного клуба уже выделены. Но владелец имущества находится в состоянии банкротства, поэтому городские власти работают с конкурсным управляющим.

Градоначальник добавил, что процедура изъятия закончится не раньше конца этого года. Затем власти решат, что будет в здании экс-клуба. Иванов отметил, что, возможно, это будет учреждение спортивной направленности.

Будем думать, что там сделать. Учитывая, что там есть большой открытый бассейн, рядом «Динамо», «Спартак», напрашивается что-то спортивное. Было бы здорово, если бы там был бассейн под открытым небом с круглогодичным пребыванием. Чтобы и зимой там можно было купаться. Такое есть сейчас в Москве. Но это только один из вариантов развития этой территории. В любом случае ничего коммерческого там точно не будет.
Антон Иванов

Напомним, здание «Плазы» уже не раз горело. В марте 2020 года огонь охватил крышу, которая позже обрушилась. Ещё одно возгорание произошло в июне того же года.

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