В Белгороде хотят восстановить здание бывшего клуба «Плаза»

Будем думать, что там сделать. Учитывая, что там есть большой открытый бассейн, рядом «Динамо», «Спартак», напрашивается что-то спортивное. Было бы здорово, если бы там был бассейн под открытым небом с круглогодичным пребыванием. Чтобы и зимой там можно было купаться. Такое есть сейчас в Москве. Но это только один из вариантов развития этой территории. В любом случае ничего коммерческого там точно не будет.