Судебные споры между «Экотрансом» и ЦЭБом и иски к «Белоблводоканалу»: арбитраж мая

Участник компании «Ковровый двор» Кулигин Т.В. в лице финансового управляющего Пермякова В.В. обратился в Арбитражный суд Белгородской области с иском к фирме «Ковровый двор» и попросил взыскать 581 млн рублей действительной стоимости доли в уставном капитале общества. Но заявитель не предоставил в суд необходимые документы, поэтому иск оставили без движения. Суд предложил устранить допущенные нарушения до 24 июня.
Справка. Компания «Ковровый двор» зарегистрирована в Белгороде с 1994 года. Она занимается арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом. Руководитель — Игорь Писаренко, а бенефициар — Валерий Башуров. В 2018 году юрлицо признали банкротом. По итогам 2021 года выручка от продажи компании составила 27 млн рублей.
Организация «АвтоТехЦентр» обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с иском к Щербина Д.В. о взыскании ущерба в размере 14 млн рублей и расходов по уплате госпошлины в сумме 96 тысяч рублей. Одновременно при подаче иска истец попросил наложить арест на имущество, принадлежащее ответчику. А именно: нежилые помещения в Белгороде на бульваре 1-го Салюта, 1-а и на ул. 60 лет Октября, 5. Также истец попросил установить запрет на совершение сделок с помощью банковских карт.
В обоснование заявления истец указывает, что ответчик предпринимает ряд мер по сокрытию своего имущества, чтобы нельзя было обратить на него взыскания в рамках исполнительного производства.
Изучив заявление, суд оставил его без движения и предложил заявителю до 10 июня устранить недочёты.
Справка. Компания «Автотехцентр» работает в Белгороде с 2009 года. Отрасль — техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств. Руководитель — Елена Балакишиева. В 2020 году доходы организации превысили 1 млн рублей.
Щербина Д.В. является владельцем компании «Светлячок», которая занимается розничной торговлей пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах.
Предприятие «СоюзБурвод» обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с иском к «Белоблводоканалу» и попросило взыскать задолженность по договору субподряда в размере 15 млн рублей и неустойки в сумме 892 тысяч рублей. Как видно из представленных истцом материалов, к исковому заявлению не были приложены доказательства оплаты госпошлины. Поэтому суд оставил заявление без движения и предложил истцу до 17 июня представить необходимые сведения.
Справка. Компания «Союзбурвод» работает в Белгороде с 2008 года и занимается строительством инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения. Руководитель и бенефициар — Николай Денчик. В 2021 году чистая прибыль компании составила 1,9 млн рублей.
Фирма «Белсорб» обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с иском к Шебекинскому меловому заводу и попросила взыскать 88 млн рублей. Исковое заявление суд принял. Предварительное заседание пройдёт 22 июня.
Справка. Предприятие «Белсорб» зарегистрировано в Шебекино в 2017 году. Отрасль — производство гранул и порошков из природного камня. Руководитель и бенефициар — Александр Кугушев. В 2021 году чистая прибыль компании составила 39 млн рублей.
ОАО «Шебекинский меловой завод» работает в Белгороде с 1992 года. Предприятие занимается добычей и первичной обработкой известняка и гипсового камня. Руководитель — Александр Кугушев. По итогам 2021 года убыток фирмы составил 9,9 млн рублей.
Ещё один иск к Шебекинском меловому заводу поступил от компании ФПК «Микахим». Истец попросил взыскать задолженность по договору займа в размере 31 млн рублей и процентов за пользование займом в сумме 3,2 млн рублей, начисленные до подписания договора цессии, а также процентов, начисленных по договору займа в размере 4 млн рублей.
Суд иск принял и назначил предварительное судебное заседание на 23 июня.
Справка. Финансово-промышленная компания «Микахим» зарегистрирована в Москве в 2016 году и занимается деятельностью агентов по оптовой торговле промышленными и техническими химическими веществами, удобрениями и агрохимикатами. Руководитель — Анна Слесь, а бенефициар — Татьяна Селиверстова. В 2021 году чистая прибыль фирмы составила 16 млн рублей.
Организация «АСМ» обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с иском к заводу «АгроСельМаш» о взыскании 21 млн рублей задолженности по договору займа. Исковое заявление суд принял. Предварительное заседание состоится 24 июня.
Справка. Предприятие «АСМ» работает в Белгороде с 2016 года и занимается оптовой торговлей машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства. Руководитель и бенефициар — Игорь Уваров. В 2021 года убыток компании составил 9000 рублей.
Завод «Агросельмаш» зарегистрирован в Яковлевском горокруге в 2004 году. Отрасль —производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства. Руководитель и бенефициар — Игорь Уваров. Убыток по итогам 2021 года превысил 10 млн рублей.
Индивидуальный предприниматель Шацкий А.И. обратился в Арбитражный суд Белгородской области с иском к фирме «Спецмонтаж» и попросил взыскать задолженность по договору денежного займа в сумме 45 млн рублей, а также расходов по оплате госпошлины в размере 200 тысяч рублей. Одновременно индивидуальный предприниматель попросил наложить арест на недвижимое имущество, которое принадлежит фирме. В мае 2022 года суд удовлетворил требования о наложении ареста. Речь идёт о земельных участках на ул. Студенческая, 30 в Белгороде и нежилых зданий.
Также в мае в суд поступило заявление от Спичак Д.В. об отмене обеспечительных мер. Но суд не нашёл оснований для удовлетворения ходатайства. Определение может быть обжаловано в Девятнадцатом арбитражном апелляционном суде через Арбитражный суд Белгородской области.
Справка. Шацкий А.И. является генеральным директором компаний «Белгородская транспортная корпорация» и «Белтрансгруп». А предприятие «Спецмонтаж» работает в Белгороде с 2009 года и занимается строительством жилых и нежилых зданий. Руководитель — Татьяна Шульга, а бенефициар — Сергей Губин. Убыток в 2021 году составил 2000 рублей.
Организация «Белконструкция» обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с иском к фирме «Спецмонтаж» об истребовании из незаконного владения ответчика земельных участков и нежилых зданий, которые находятся на ул. Студенческая, 30 в Белгороде.
Одновременно истец попросил запретить совершать любые регистрационные действия в отношении данного имущества. Суд удовлетворил заявление о принятии обеспечительных мер. Определение может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Белгородской области.
Справка. Компания «Белконструкция» работает в Белгороде с 2009 года и занимается строительством жилых и нежилых зданий. Руководитель — Иван Гусев, а бенефициар — Александр Житихин. В 2020 году юрлицо признали банкротом.
ПАО «Промсвязьбанк» обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с иском к компании «Элитстройпроект». Кредитная организация просит взыскать с компании задолженность по банковской гарантии. Сумма иска превысила 17 млн рублей. Заявление суд принял. Стороны встретятся на предварительном судебном заседании 14 июня.
Справка. Компания «Элитстройпроект» работает в Белгороде с 2011 года и занимается строительством жилых и нежилых зданий. Руководитель — Евгений Черный. По итогам 2021 года убыток фирмы превысил 1 млн рублей.
Транспортная компания «Экотранс» обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с иском к Центру экологической безопасности о взыскании задолженности по заключённым договорам на оказание услуг по транспортированию твёрдых коммунальных отходов из мест накопления в места приёма и размещения в размере 20 млн рублей. Суд иск принял. Стороны встретятся на собеседовании 2 июня.