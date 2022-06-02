Судебные споры между «Экотрансом» и ЦЭБом и иски к «Белоблводоканалу»: арбитраж мая

Организация «АвтоТехЦентр» обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с иском к Щербина Д.В. о взыскании ущерба в размере 14 млн рублей и расходов по уплате госпошлины в сумме 96 тысяч рублей. Одновременно при подаче иска истец попросил наложить арест на имущество, принадлежащее ответчику. А именно: нежилые помещения в Белгороде на бульваре 1-го Салюта, 1-а и на ул. 60 лет Октября, 5. Также истец попросил установить запрет на совершение сделок с помощью банковских карт.