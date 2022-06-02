Пострадавший около «Ленты» в Белгороде мальчик должен поправиться за месяц

Ребёнок, который 1 июня пострадал из-за обрушения стены на детской площадке, должен поправиться к концу месяца. Прогнозы врачей озвучил мэр Антон Иванов, который приехал проведать мальчика.
По словам Иванова, родителям власти окажут всю необходимую помощь. Площадку уже оградили. Пока специалисты устанавливают причины происшествия, а к ремонту приступят уже после проверок.
Напомним, инцидент произошёл 1 июня на детской площадке в парке Победы. Семилетний мальчик пострадал в результате обрушения части стены. Ему потребовалась операция.