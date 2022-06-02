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Пострадавший около «Ленты» в Белгороде мальчик должен поправиться за месяц

2 июня 12:24
Фото: телеграм-канал Антона Иванова
Прогнозы медиков озвучил мэр Антон Иванов. Родителям мальчика городские власти пообещали оказать необходимую помощь, написал градоначальник в своём телеграм-канале.

Ребёнок, который 1 июня пострадал из-за обрушения стены на детской площадке, должен поправиться к концу месяца. Прогнозы врачей озвучил мэр Антон Иванов, который приехал проведать мальчика.

По словам Иванова, родителям власти окажут всю необходимую помощь. Площадку уже оградили. Пока специалисты устанавливают причины происшествия, а к ремонту приступят уже после проверок.

Напомним, инцидент произошёл 1 июня на детской площадке в парке Победы. Семилетний мальчик пострадал в результате обрушения части стены. Ему потребовалась операция.

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