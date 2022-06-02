Полпред президента в ЦФО посетил Белгород

В пункте временного размещения одновременно могут находиться до 540 человек. В лагере есть отопление, интернет и освещение. Беженцев кормят трижды в день, детей — четыре раза. Для них оборудовали душевые, прачечные. Также для них работают регистрационная и миграционная службы. Дежурят психологи, волонтёры, спасатели и силовики.