Полпред президента в ЦФО посетил Белгород

В Белгородскую область приехал полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щёголев. Он вместе с Гладковым посмотрел, как живут беженцы в ПВР, и оценил работу завода по производству вентиляционного оборудования.
В пункте временного размещения одновременно могут находиться до 540 человек. В лагере есть отопление, интернет и освещение. Беженцев кормят трижды в день, детей — четыре раза. Для них оборудовали душевые, прачечные. Также для них работают регистрационная и миграционная службы. Дежурят психологи, волонтёры, спасатели и силовики.
ПВР открылся 23 марта. Изначально там было 45 жилых и пять административных палаток. Лагерь рассчитан на 540 человек, однако при необходимости его могут расширить на 300-400 мест.
Второй локацией стало предприятие в Разумном. Завод открыли в конце прошлого года, производят вентиляционное оборудование. В этом году на предприятии собираются запустить производство стальных рабочих колёс. Работают на заводе 230 белгородцев.