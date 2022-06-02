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Полпред президента в ЦФО посетил Белгород

2 июня 06:52
Фото: сайт губернатора и правительства Белгородской области
Игорь Щёголев вместе с губернатором Вячеславом Гладковым побывал в пункте временного размещения для беженцев с Украины и из ЛДНР, а также на одном из производств в Разумном.
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Беженцы

В Белгородскую область приехал полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щёголев. Он вместе с Гладковым посмотрел, как живут беженцы в ПВР, и оценил работу завода по производству вентиляционного оборудования.

В пункте временного размещения одновременно могут находиться до 540 человек. В лагере есть отопление, интернет и освещение. Беженцев кормят трижды в день, детей — четыре раза. Для них оборудовали душевые, прачечные. Также для них работают регистрационная и миграционная службы. Дежурят психологи, волонтёры, спасатели и силовики.

ПВР открылся 23 марта. Изначально там было 45 жилых и пять административных палаток. Лагерь рассчитан на 540 человек, однако при необходимости его могут расширить на 300-400 мест.

Второй локацией стало предприятие в Разумном. Завод открыли в конце прошлого года, производят вентиляционное оборудование. В этом году на предприятии собираются запустить производство стальных рабочих колёс. Работают на заводе 230 белгородцев.

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#Новости#Беженцы#Пункты временного размещения#Игорь Щёголев#Полпред президента#Наталья Корявых#Общество
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