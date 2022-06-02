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Posted 2 июня 2022, 16:38

Published 2 июня 2022, 16:38

Modified 18 сентября 2022, 15:14

Updated 18 сентября 2022, 15:14

Одноклассники и Московский образовательный канал запустили проект для родителей

Одноклассники и Московский образовательный канал запустили проект для родителей

2 июня 2022, 16:38
Фото: 1MI.
Социальная сеть Одноклассники совместно с Московским образовательным каналом проведут серию прямых эфиров в рамках проекта «Лето на Московском образовательном».

Пользователи смогут узнать о особенностях столичной системы образования и способах, которые позволят наладить взаимопонимание с повзрослевшими детьми. Первая трансляция пройдёт 3 июня в 11:00 по московскому времени в группе «Московский образовательный».

В ходе встреч представители столичного Департамента образования и науки, педагоги-психологи, учителя, а также другие эксперты сферы расскажут о будущих нововведениях в образовательном процессе и дадут советы неравнодушным родителям о том, как помочь ребёнку во время подготовки к экзаменам и поддержать его на непростом пути становления личности.

Каждый прямой эфир будет длиться около часа, во время которого пользователи смогут задавать вопросы экспертам и обсуждать тему эфира с другими зрителями в чате. Кроме этого, в ОК будут доступны полные версии прошедших трансляций для того, чтобы пользователи всегда могли к ним вернуться.

Эфиры проекта будут проходить каждое утро в 11:00 по понедельникам, средам и пятницам в группе «Московский образовательный» в ОК. Трансляции станут доступны в десктопной и мобильной версиях соцсети, приложениях на iOS и Android.

ОК регулярно реализует и поддерживает социальные и образовательные инициативы. Так, ранее Одноклассники и Федерация компьютерного спорта России запустили совместный образовательный проект «Киберспорт — это ОК!» для родителей. Эксперты в формате видеоинтервью рассказали о том, чем киберспорт отличается от гейминга, а также почему компьютерный спорт приравнивают к традиционному. Все подробности в блоге ОК: https://insideok.ru/

#Новости#Общество
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