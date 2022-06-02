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Николаев: Канализационный коллектор в Белгороде крайне изношен

2 июня 12:44
Фото: Бел.Ру
В январе в Белоблводоканал пришёл новый директор, который решил заняться проблемой. Ранее коллектором никто не занимался, хотя по нему под напором текут все стоки города. Об этом рассказали в «Фонаре».
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ЖКХ

У Белоблводоканала в январе появился новый директор Александр Николаев. Он рассказал о планах ближайших работ. В частности, собираются решить проблему с двумя коллекторами в Белгороде.

Как рассказал журналистам Николаев, сейчас они подают документы в фонд Цицина, чтобы привлечь федеральные средства на санацию двух коллекторов. По одному их них под напором текут все стоки города. Он уже изношен, а ранее им никто не занимался.

Региональное министерство ЖКХ и губернатор Вячеслав Гладков уже одобрили решение. В целом же области на решение вопросов с водоснабжением и водоотведением собирались выделить 11 млрд рублей. Белоблводоканал уже подал заявку на заём в размере 1,4 млрд рублей.

К слову, глава региона и ранее поднимал вопрос по поводу проблем с водоотведением и канализацией. На это как раз требовалось 11 млрд рублей. Тогда Гладков говорил, что область не может решить вопрос самостоятельно.

Напомним, в феврале Александр Николаев ответил на вопросы «Бел.Ру».

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