Николаев: Канализационный коллектор в Белгороде крайне изношен

У Белоблводоканала в январе появился новый директор Александр Николаев. Он рассказал о планах ближайших работ. В частности, собираются решить проблему с двумя коллекторами в Белгороде.
Как рассказал журналистам Николаев, сейчас они подают документы в фонд Цицина, чтобы привлечь федеральные средства на санацию двух коллекторов. По одному их них под напором текут все стоки города. Он уже изношен, а ранее им никто не занимался.
Региональное министерство ЖКХ и губернатор Вячеслав Гладков уже одобрили решение. В целом же области на решение вопросов с водоснабжением и водоотведением собирались выделить 11 млрд рублей. Белоблводоканал уже подал заявку на заём в размере 1,4 млрд рублей.
К слову, глава региона и ранее поднимал вопрос по поводу проблем с водоотведением и канализацией. На это как раз требовалось 11 млрд рублей. Тогда Гладков говорил, что область не может решить вопрос самостоятельно.