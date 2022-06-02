На Соборной площади Белгорода появится волейбольная площадка

По словам мэра областного центра, появление волейбольной площадки в центре Белгорода нужно для того, чтобы провести большой летний праздник и перенести пляжную тематику в центр города.
Это спорт. Летом нужно проводить пляжные виды спорта. Можно ли говорить о том, что это неуважение к Вечному огню? Те, кто там покоится, и те, кто проливал кровь, делали это ради того, чтобы мы жили и радовались. Нет никакого негатива, мы не проявляем неуважение. Мы делаем это на Соборной площади в стороне, напротив драмтеатра.Антон Иванов
Градоначальник добавил, что около волейбольной площадки будут организованы душевые, раздевалки, будет завезён качественный песок, также будут проходить мероприятия с участием детей. Площадка будет занята с 09:00 до 22:00.
Планируется проведение бесплатных мастер-классов, физкультурных зарядок, соревнований, городских кубков по пляжному волейболу, футболу, фрисби.
У нас, наоборот, площадь не задействована. Мы должны активно её использовать. В любом городе центральная площадь — это место сбора. Тогда уже и в парке Ленина мы не можем делать активности, потому что там старое кладбище, там похоронены люди.Антон Иванов
Планируется, что волейбольная площадка появится в августе и будет работать до сентября.
Проведём это мероприятие, покажем, как мы его организуем, потом получим обратную связь. Если оно не удастся, и будет всё плохо, значит, это будет моей управленческой ошибкой и ошибкой моей команды.Антон Иванов
Напомним, журналисты «Бел.Ру» поинтересовались у белгородцев, что они думают о волейбольной площадке на Соборной площади. Мнение людей – по ссылке.