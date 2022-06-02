На Соборной площади Белгорода появится волейбольная площадка

Это спорт. Летом нужно проводить пляжные виды спорта. Можно ли говорить о том, что это неуважение к Вечному огню? Те, кто там покоится, и те, кто проливал кровь, делали это ради того, чтобы мы жили и радовались. Нет никакого негатива, мы не проявляем неуважение. Мы делаем это на Соборной площади в стороне, напротив драмтеатра.Антон Иванов