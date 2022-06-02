На платных парковках Белгорода планируют блокировать колёса машин должников

В Белгороде планируют внедрить опыт властей Казани и ввести такое новшество, как блокировка автомобиля в случае неоплаты за время пребывания на платной парковке. О возможном новшестве сообщил мэр областного центра Антон Иванов.
Если инспектор увидел, что оплаты за парковку не было, ставится блокиратор на колёса, и машина никуда не поедет. Я понимаю негодование автомобилистов. Но иначе мы не организуем общественное движение транспорта как личного, так и муниципального. Мы просто погрязнем в пробках, постоянно занятых парковочных местах.
Антон Иванов
Иванов также рассказал о тенденции, что сейчас в бюджет города поступает больше средств от штрафов за неоплаченную парковку, чем за пользование этими парковками. То есть горожанам проще заплатить штраф, чем оплачивать парковочное время.
Казалось бы, люди должны воспитываться, а у нас сохраняется другая тенденция.
Антон Иванов
Напомним, в Белгороде станет больше платных парковок — на 402. Они появятся на Преображенской, Народном бульваре, Белгородском проспекте и улице Островского.