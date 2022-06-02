На платных парковках Белгорода планируют блокировать колёса машин должников

Если инспектор увидел, что оплаты за парковку не было, ставится блокиратор на колёса, и машина никуда не поедет. Я понимаю негодование автомобилистов. Но иначе мы не организуем общественное движение транспорта как личного, так и муниципального. Мы просто погрязнем в пробках, постоянно занятых парковочных местах.