Металлоинвест представил экологические решения на Международном форуме

В своем выступлении на сессии «Человек и природа. Партнерство через технологии» директор департамента по работе с органами государственной власти в сфере природопользования и градостроительства Металлоинвеста Евгений Полесский отметил, что Компания сегодня является флагманом отечественной низкоуглеродной и «зеленой» металлургии и реализует инновационные технологии недропользования.
Оскольский электрометаллургический комбинат Металлоинвеста — единственное в России металлургическое предприятие полного цикла, на котором реализованы технология прямого восстановления железа и плавка в электропечах. Здесь Компания получает металл, практически свободный от вредных примесей и остаточных элементов.
Металлоинвест также является номером один в мире по поставкам товарного горячебрикетированного железа. При выплавке из него стали в электродуговых печах выбросы CO2 по сравнению с традиционным производственным циклом «доменная печь — конвертер» сокращаются в 1,5 раза.
«Инновационной и экологически эффективной технологией является строительство комплексов по внутрикарьерному дроблению и конвейерной транспортировке горной массы на Лебединском и Михайловском горно-обогатительных комбинатах, — подчеркнул Евгений Полесский. — Внедрение новой конфигурации горнотранспортной схемы позволяет нам снизить себестоимость добычи руды: сокращается количество перегрузочных пунктов, погрузочного оборудования и железнодорожного транспорта. Применение конвейерной технологии позволит более бережно использовать природные ресурсы, снизить объем вскрыши».
Дробильно-конвейерный комплекс (ДКК) в карьере Михайловского ГОКа им. А. В. Варичева был торжественно запущен с участием министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова и губернатора Курской области Романа Старовойта в 2020 году.
Внедрение циклично-поточной технологии на Лебединском ГОКе позволит снизить себестоимость производства рядового концентрата за счёт более эффективной технологии транспортировки горной массы и сокращения парка техники горнотранспортного комплекса.
Металлоинвест также реализует Экологическую программу, предусматривающую комплекс природоохранных мероприятий с прямым экологическим эффектом на всех производственных площадках Компании. Значительная доля бюджета программы составляют проекты, направленные на улучшение качества атмосферного воздуха. Компания ставит перед собой задачу полного перехода ОЭМК и МГОКа на замкнутое оборотное водоснабжение, снижение у ЛГОКа на 50% объемов сбросов, улучшение очистки и снижение объемов забора воды.
Форум организован Федеральным агентством по недропользованию (Роснедра) и Государственной комиссией по запасам полезных ископаемых (ФБУ «ГКЗ»). Металлоинвест выступает Титульным спонсором мероприятия.
Основная задача мероприятия — поиск решений в минерально-сырьевом секторе экономики России.
В интерактивных сессиях принимают участие более 500 человек из 30 регионов РФ и зарубежных стран, в том числе эксперты из Европейской экономической комиссии ООН, специалисты из Китайской Народной Республики, Казахстана и других государств, представители Совета Федерации и Государственной Думы РФ, федеральных министерств и ведомств, руководители ведущих компаний-недропользователей.