Металлоинвест представил экологические решения на Международном форуме

В интерактивных сессиях принимают участие более 500 человек из 30 регионов РФ и зарубежных стран, в том числе эксперты из Европейской экономической комиссии ООН, специалисты из Китайской Народной Республики, Казахстана и других государств, представители Совета Федерации и Государственной Думы РФ, федеральных министерств и ведомств, руководители ведущих компаний-недропользователей.