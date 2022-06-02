Иванов: Если мы одновременно заменим все тополя, получим лысый город

В Белгороде зацвели тополя. Из-за этого часть улиц областного центра покрылась толстым слоем пуха. Некоторые горожане жалуются на аллергию и просят городские власти решить вопрос с деревьями. Ситуацию прокомментировал мэр Белгорода Антон Иванов.
Он объяснил, что в областном центре точечно убирают только старые и сухие тополя. Также для управления «Белгорблагоустройство» купили 45-метровую вышку, чтобы оперативно решать вопросы с большими и сложными деревьями.
Что касается «живых» тополей, Иванов ответил, что не видит быстрого решения этого вопроса.
Если мы их сейчас начнём спиливать, это негативно скажется на нашем и без того бедном зелёном каркасе города. Тополя посадили в послевоенное время, потому что они быстро растут. Это их особенность. Постепенно мы их заменять будем. Но если сделать программу, мы просто получим лысый город. Я таких больших деревьев в 15-20 метров высадить не смогу.Антон Иванов
Напомним, ранее главный ландшафтный архитектор Белгорода Елена Семенкова рассказала о состоянии деревьев в Центральном парке. Она отметила, что зелёные насаждения требуют ухода.