Иванов: Если мы одновременно заменим все тополя, получим лысый город

Если мы их сейчас начнём спиливать, это негативно скажется на нашем и без того бедном зелёном каркасе города. Тополя посадили в послевоенное время, потому что они быстро растут. Это их особенность. Постепенно мы их заменять будем. Но если сделать программу, мы просто получим лысый город. Я таких больших деревьев в 15-20 метров высадить не смогу.Антон Иванов