Горожане против пересадок в новой маршрутной сети Белгорода

Маршрутная сеть практически не поменялась. Есть реновации на 20-30%. Она достаточно консервативна и осталась похожа на предыдущую. Многие горожане против пересадок. На мой взгляд, в этом нет ничего плохого. Есть неудобства. Но пересадка бесплатная и всё будет чётко ходить по расписанию.Антон Иванов