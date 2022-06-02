Горожане против пересадок в новой маршрутной сети Белгорода

Как отметил Иванов, с 1 июля у города заканчиваются полномочия по управлению общественным транспортом. Они передаются на региональный уровень. При этом запуска новой маршрутной сети не будет. Будет только обновлённый вариант курсирования общественного транспорта.
Появятся пять-шесть новых маршрутов и немного изменятся существующие.
Ведётся доработка новой маршрутной сети. Нет ещё решения по остановкам на Богданке. До конца не решён вопрос — пересадочная или беспересадочная система. Планируем, что презентация новой маршрутной сети жителям пройдёт к концу года.Антон Иванов
Мэр подтвердил, что по запуску новой маршрутной сети действительно есть сбой. Цена ошибки высока, поэтому всё нужно выверить.
Маршрутная сеть практически не поменялась. Есть реновации на 20-30%. Она достаточно консервативна и осталась похожа на предыдущую. Многие горожане против пересадок. На мой взгляд, в этом нет ничего плохого. Есть неудобства. Но пересадка бесплатная и всё будет чётко ходить по расписанию.Антон Иванов
Мэр отметил, что нужно уходить от задвоения, которое сейчас наблюдается на улице Щорса. По мнению Иванова, должны быть магистральные автобусы, которые будут ходить каждые две минуты, и подвозные.