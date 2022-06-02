Дорожную разметку на Богданке в Белгороде приведут в порядок к 15 июня

Во время прямой линии белгородец поинтересовался у Вячеслава Гладкова, когда на улице Богдана Хмельницкого на участке от «Мега Гринна» до аэропорта появится дорожная разметка. По словам местного жителя, водители не видят разметку и создают аварийные ситуации.
В этом году администрация Белгорода отработала плохо подготовку дорог после зимы. Одна из причин — это холодная погода. Разметку планируется сделать из пластика, для этого нужен определённый температурный режим. Также была плохая проработка с подрядчиком и смена подрядчика. Вот эта некачественная подготовка к началу работ привела к тому, что уже в середине года Белгород находится без разметки.Вячеслав Гладков
По словам Гладкова, дорожную разметку приведут в порядок до 15 июня.