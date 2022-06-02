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Дорожную разметку на Богданке в Белгороде приведут в порядок к 15 июня

2 июня 17:07
Фото: Бел.Ру
Во время прямой линии «10 вопросов губернатору» белгородец пожаловался Вячеславу Гладкову на отсутствие дорожной разметки на участке улицы Богдана Хмельницкого от «Мега Гринна» до аэропорта.

Во время прямой линии белгородец поинтересовался у Вячеслава Гладкова, когда на улице Богдана Хмельницкого на участке от «Мега Гринна» до аэропорта появится дорожная разметка. По словам местного жителя, водители не видят разметку и создают аварийные ситуации.

В этом году администрация Белгорода отработала плохо подготовку дорог после зимы. Одна из причин — это холодная погода. Разметку планируется сделать из пластика, для этого нужен определённый температурный режим. Также была плохая проработка с подрядчиком и смена подрядчика. Вот эта некачественная подготовка к началу работ привела к тому, что уже в середине года Белгород находится без разметки.Вячеслав Гладков

По словам Гладкова, дорожную разметку приведут в порядок до 15 июня.

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