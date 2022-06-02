Дорожную разметку на Богданке в Белгороде приведут в порядок к 15 июня

В этом году администрация Белгорода отработала плохо подготовку дорог после зимы. Одна из причин — это холодная погода. Разметку планируется сделать из пластика, для этого нужен определённый температурный режим. Также была плохая проработка с подрядчиком и смена подрядчика. Вот эта некачественная подготовка к началу работ привела к тому, что уже в середине года Белгород находится без разметки.Вячеслав Гладков