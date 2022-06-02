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Белгородец получил выплаты за сельхозтехнику, обстрелянную в приграничном селе

2 июня 07:01
Фото: Алина Харина / Бел.Ру
Под обстрел техника попала 14 апреля в Журавлёвке Белгородской области. Пострадали несколько тракторов, грузовик, легковушки и прицеп.
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Обстрел

14 апреля автопарк фермера Артёма Морозова, жителя села Петровка, попал под обстрел с украинской стороны. Всё это произошло в Журавлёвке: «Машины находились там на ремонте. Мы как раз у друга готовили технику к сезону. Мы занимаемся фермерством, косим траву, заготавливаем сено».

В ходе обстрела пострадал грузовик, несколько тракторов, две легковые машины и прицеп. В машинах разбиты стёкла, повреждены колёса, двери, капот и бензобак.

Фото: Алина Харина / Бел.Ру

Прицеп восстановлению не подлежит, от него остался один металлолом. Скорее всего, прилетело именно в него. Артём Морозов, фермер

Средства на восстановление техники Артём Морозов уже получил. В настоящий момент в планах мужчины – поменять стёкла, двери, провести кузовные работы и заменить бензобак.

Фото: Алина Харина / Бел.Ру

Напомним, жителю улицы Дальняя Садовая в Белгороде купили новый автомобиль. Его машина была повреждена ударной волной от упавшего осколка снаряда.

Белгородцу купили новую машину взамен повреждённой в ходе обстрелов
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