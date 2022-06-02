Белгородец получил выплаты за сельхозтехнику, обстрелянную в приграничном селе

14 апреля автопарк фермера Артёма Морозова, жителя села Петровка, попал под обстрел с украинской стороны. Всё это произошло в Журавлёвке: «Машины находились там на ремонте. Мы как раз у друга готовили технику к сезону. Мы занимаемся фермерством, косим траву, заготавливаем сено».