Белгородец получил выплаты за сельхозтехнику, обстрелянную в приграничном селе

14 апреля автопарк фермера Артёма Морозова, жителя села Петровка, попал под обстрел с украинской стороны. Всё это произошло в Журавлёвке: «Машины находились там на ремонте. Мы как раз у друга готовили технику к сезону. Мы занимаемся фермерством, косим траву, заготавливаем сено».
В ходе обстрела пострадал грузовик, несколько тракторов, две легковые машины и прицеп. В машинах разбиты стёкла, повреждены колёса, двери, капот и бензобак.
Прицеп восстановлению не подлежит, от него остался один металлолом. Скорее всего, прилетело именно в него. Артём Морозов, фермер
Средства на восстановление техники Артём Морозов уже получил. В настоящий момент в планах мужчины – поменять стёкла, двери, провести кузовные работы и заменить бензобак.
Напомним, жителю улицы Дальняя Садовая в Белгороде купили новый автомобиль. Его машина была повреждена ударной волной от упавшего осколка снаряда.