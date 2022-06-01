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В Старом Осколе присяжные оправдали обвиняемую в убийстве девушку

1 июня 13:41
Фото: Бел.Ру
Разбирательство по делу длилось 2,5 года, пять месяцев девушка сидела за решёткой. 19-летнюю Надежду в итоге оправдали и освободили в зале суда. Об этом сообщает «9 канал».

Присяжные в Старом Осколе оправдали 19-летнюю девушку, которую обвиняли в убийстве старшей сестры. Разбирательство длилось 2,5 года, а подсудимая успела отсидеть в тюрьме пять месяцев. Однако в итоге Надежду оправдали и освободили в здании суда.

Трагедия в семье произошла во время рождественского застолья. Конфликт сестёр перерос в драку с ножом. Одна из девушек погибла. Её младшую сестру забрали в СИЗО. Там же ей поставили диагноз — у девушки было сильнейшее психическое расстройство, медикаменты не помогали. Плюс к тому у неё до этого диагностировали хроническое заболевание.

Мать боролась за младшую дочь. Также уточняется, что дело переквалифицировали с убийства на превышение допустимой самообороны, а потом вновь вернулись к убийству. В конце концов дело рассмотрели присяжные и решили, что обвинение не доказано. Адвокат девушки Евгений Бабанин отметил, что коллегия вынесла единственно верный и справедливый приговор.

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