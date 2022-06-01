В Старом Осколе присяжные оправдали обвиняемую в убийстве девушку

Трагедия в семье произошла во время рождественского застолья. Конфликт сестёр перерос в драку с ножом. Одна из девушек погибла. Её младшую сестру забрали в СИЗО. Там же ей поставили диагноз — у девушки было сильнейшее психическое расстройство, медикаменты не помогали. Плюс к тому у неё до этого диагностировали хроническое заболевание.