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Posted 1 июня 2022, 06:12

Published 1 июня 2022, 06:12

Modified 1 декабря, 08:49

Updated 1 декабря, 08:49

В России ужесточат контроль за оборотом оружия и введут другие изменения с 1 июня

1 июня 2022, 06:12
Сюжет
Законы
Этот и ряд других законов начнёт действовать в РФ с июня. В частности, главам регионов запретят называть себя президентами, а экипажам самолётов разрешат применять спецсредства против нарушителей.

В России в июне начнёт действовать ряд новых законов. Они касаются паспортов болельщика, ужесточения контроля за оборотом оружия, спецсредств в самолётах против нарушителей и т. д. Обзор на нововведения опубликовал »Коммерсант».

С 1 июня попасть на спортивные соревнования получится только с паспортом болельщика. Его можно оформить как в бумажном, так и в электронном виде. Перечень спортивных мероприятий определит Правительство РФ. Также с 1 июня главам регионов запретят называть себя президентами. С этого же дня ЦБ уменьшит размер «кредитного плеча», который брокер может предоставить клиенту для совершения необеспеченных сделок. Ещё разрешат короткие продажи ценных бумаг и покупку валюты «с плечом».

С 5 июня экипажам самолётов разрешат использовать специальные средства против дебоширов. Этот закон Госдума приняла ещё в прошлом году. С 20 июня некоторые судебные решения в рамках исполнительного производства смогут приниматься автоматическом режиме, если не требуется личное участие пристава. С 29 июня россиянам разрешат предъявлять водительские права для идентификации личности.

С того же дня жителям страны запретят подавать заявления на государственную регистрацию через почту. Также в этот день начнут действовать ужесточения контроля за оборотом оружия. Юрлиц обяжут его хранить в помещениях с сигнализацией и с выводом на пульт охраны.

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#Новости#Общество#Законы#Лето#Изменения
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