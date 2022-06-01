В России ужесточат контроль за оборотом оружия и введут другие изменения с 1 июня

С 1 июня попасть на спортивные соревнования получится только с паспортом болельщика. Его можно оформить как в бумажном, так и в электронном виде. Перечень спортивных мероприятий определит Правительство РФ. Также с 1 июня главам регионов запретят называть себя президентами. С этого же дня ЦБ уменьшит размер «кредитного плеча», который брокер может предоставить клиенту для совершения необеспеченных сделок. Ещё разрешат короткие продажи ценных бумаг и покупку валюты «с плечом».