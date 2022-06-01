В Белгородской области запустили проект для детей «Безопасное лето»

Мы хотим, чтобы наши дети имели навык вести себя в самой непростой ситуации. Надеюсь, что их не произойдёт, но мало ли что бывает. Поведение на воде, при пожаре, напомнить, как правильно переходить дорогу и в других достаточно непростых ситуациях, в которых может оказаться ребёнок. Вячеслав Гладков