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В Белгородской области запустили проект для детей «Безопасное лето»

1 июня 05:38
Фото: Бел.Ру
В нём несовершеннолетние научаться правилам поведения в трудных жизненных ситуациях. Например, при пожаре, пояснил губернатор в соцсети.

1 июня на Соборной площади в Белгороде запустят большой проект «Безопасное лето». Он ориентирован на детей. Как отметил губернатор Вячеслав Гладков, в рамках программы школьников будут обучать правилам поведения при возникновении сложных ситуаций.

Мы хотим, чтобы наши дети имели навык вести себя в самой непростой ситуации. Надеюсь, что их не произойдёт, но мало ли что бывает. Поведение на воде, при пожаре, напомнить, как правильно переходить дорогу и в других достаточно непростых ситуациях, в которых может оказаться ребёнок. Вячеслав Гладков

Ранее власти сообщали, что из-за мероприятий в первый день проекта, 1 июня, в Белгороде ограничат движение на нескольких центральных улицах.

В центре Белгорода 1 июня перекроют движение
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