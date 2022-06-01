В Белгородской области запустили проект для детей «Безопасное лето»

1 июня на Соборной площади в Белгороде запустят большой проект «Безопасное лето». Он ориентирован на детей. Как отметил губернатор Вячеслав Гладков, в рамках программы школьников будут обучать правилам поведения при возникновении сложных ситуаций.
Мы хотим, чтобы наши дети имели навык вести себя в самой непростой ситуации. Надеюсь, что их не произойдёт, но мало ли что бывает. Поведение на воде, при пожаре, напомнить, как правильно переходить дорогу и в других достаточно непростых ситуациях, в которых может оказаться ребёнок. Вячеслав Гладков
Ранее власти сообщали, что из-за мероприятий в первый день проекта, 1 июня, в Белгороде ограничат движение на нескольких центральных улицах.