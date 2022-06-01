В Белгороде социальному такси разрешили бесплатно парковаться

Posted 1 июня 2022, 06:32
Published 1 июня 2022, 06:32
Modified 1 декабря, 08:08
Updated 1 декабря, 08:08
Социальному такси разрешили бесплатную парковку. Эта категория транспорта сможет парковаться бесплатно на любой платной стоянке во всех точках города.
Всего в областном центре таких машин пять. Они обслуживают людей с ОВЗ и ветеранов. Автомобили в свою очередь принадлежат государственным и муниципальным учреждениям. Бесплатная стоянка будет доступна при наличии парковочного разрешения.
Также право на бесплатную парковку уже есть у оперативных служб, многодетных семей, участников Великой Отечественной войны, инвалидов I и II групп. При этом они должны быть внесены в реестр белгородского парковочного пространства.