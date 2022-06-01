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Posted 1 июня 2022, 06:32

Published 1 июня 2022, 06:32

Modified 1 декабря, 08:08

Updated 1 декабря, 08:08

В Белгороде социальному такси разрешили бесплатно парковаться

1 июня 2022, 06:32
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Новости Белгорода
Эта категория транспорта сможет бесплатно парковаться на любой платной стоянке во всех точках города. Об этом сообщили в телеграм-канале «Мэрия Белгорода».

Социальному такси разрешили бесплатную парковку. Эта категория транспорта сможет парковаться бесплатно на любой платной стоянке во всех точках города.

Всего в областном центре таких машин пять. Они обслуживают людей с ОВЗ и ветеранов. Автомобили в свою очередь принадлежат государственным и муниципальным учреждениям. Бесплатная стоянка будет доступна при наличии парковочного разрешения.

Также право на бесплатную парковку уже есть у оперативных служб, многодетных семей, участников Великой Отечественной войны, инвалидов I и II групп. При этом они должны быть внесены в реестр белгородского парковочного пространства.

#Новости#Общество#Горсовет#Новости Белгорода
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