В Белгороде олимпийские чемпионы провели мастер-классы для детей

Я думаю, чем раньше привлекать детей в спорт, тем лучше. Это дисциплина, нахождение коммуникаций в коллективе, поддержание физического состояния. Неважно, стал ты великим или знаменитым спортсменом. Если ты прошёл этот спортивный путь, то твоё будущее светлое. Вырастают люди порядочные, крепкие духом и телом. Если после этого мероприятия хоть один ребёнок придёт в секцию, то это было не зря. Сергей Тетюхин