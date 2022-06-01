В Белгороде олимпийские чемпионы провели мастер-классы для детей

1 июня, в День защиты детей, в «Белгород-Арене» состоялся большой спортивный праздник. В нём приняли участие почти 500 юных белгородцев. Всего на арене было представлено десять видов спорта:
Как отметила министр физической культуры и спорта Белгородской области Наталья Жигалова, такое мероприятие в регионе проводят впервые. Помимо десяти различных видов спорта, на площадке арены работал Центр тестирования ГТО.
Что касается самих мастер-классов, то их проводили заслуженные мастера спорта Олег Утенин, Шамиль Гаджимусаев, Анастасия Гузенкова, Абдурза Садиров, Степан Погребняк, Елизавета Решетник, Сергей Меркулин, а также олимпийские чемпионы Тарас Хтей и Дмитрий Ильиных.
Олимпийский чемпион и гендиректор ВК «Белогорье» Сергей Тетюхин отметил важность таких массовых тренировок. Также он выразил надежду, что дети ещё больше начнут интересоваться спортом.
Я думаю, чем раньше привлекать детей в спорт, тем лучше. Это дисциплина, нахождение коммуникаций в коллективе, поддержание физического состояния. Неважно, стал ты великим или знаменитым спортсменом. Если ты прошёл этот спортивный путь, то твоё будущее светлое. Вырастают люди порядочные, крепкие духом и телом. Если после этого мероприятия хоть один ребёнок придёт в секцию, то это было не зря. Сергей Тетюхин
По словам министра спорта области, такие массовые показательные тренировки ещё будут проходить в Белгородской области.