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В Белгороде олимпийские чемпионы провели мастер-классы для детей

1 июня 14:38
Фото: Анастасия Федосеенко/Бел.Ру
Порядка 500 юных атлетов приняли участие в показательных тренировках. Мероприятие объединило 10 видов спорта.

1 июня, в День защиты детей, в «Белгород-Арене» состоялся большой спортивный праздник. В нём приняли участие почти 500 юных белгородцев. Всего на арене было представлено десять видов спорта:

  • кикбоксинг,
  • тхэквондо,
  • волейбол,
  • бокс,
  • спортивная борьба,
  • художественная гимнастика,
  • армрестлинг,
  • велоспорт,
  • гиревой спорт,
  • тяжёлая атлетика.

Как отметила министр физической культуры и спорта Белгородской области Наталья Жигалова, такое мероприятие в регионе проводят впервые. Помимо десяти различных видов спорта, на площадке арены работал Центр тестирования ГТО.

Что касается самих мастер-классов, то их проводили заслуженные мастера спорта Олег Утенин, Шамиль Гаджимусаев, Анастасия Гузенкова, Абдурза Садиров, Степан Погребняк, Елизавета Решетник, Сергей Меркулин, а также олимпийские чемпионы Тарас Хтей и Дмитрий Ильиных.

Фото: Анастасия Федосеенко/Бел.Ру

Олимпийский чемпион и гендиректор ВК «Белогорье» Сергей Тетюхин отметил важность таких массовых тренировок. Также он выразил надежду, что дети ещё больше начнут интересоваться спортом.

Я думаю, чем раньше привлекать детей в спорт, тем лучше. Это дисциплина, нахождение коммуникаций в коллективе, поддержание физического состояния. Неважно, стал ты великим или знаменитым спортсменом. Если ты прошёл этот спортивный путь, то твоё будущее светлое. Вырастают люди порядочные, крепкие духом и телом. Если после этого мероприятия хоть один ребёнок придёт в секцию, то это было не зря. Сергей Тетюхин

Фото: Анастасия Федосеенко/Бел.Ру

По словам министра спорта области, такие массовые показательные тренировки ещё будут проходить в Белгородской области.

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