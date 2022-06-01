Шебекинский роддом выводят из ковидного режима работы

Шебекинский ковидный роддом, а также Валуйскую ЦРБ переводят в обычный режим работы.
Всего в регионе в настоящий момент развёрнуто 298 коек – на территории области функционирует шесть ковид-госпиталей.
Напомним, 24 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объяснил, что шебекинский роддом не переводят в штатный режим работы, так как в нём продолжают рожать женщины с ковидом. По словам Гладкова, угроза распространения коронавирусной инфекции никуда не делась.
Отметим, что в середине мая был зафиксирован рост числа заболевших ковидом. Ранее Андрей Иконников предупреждал, что в вспышка заболеваемости коронавирусом возможна в конце мая.