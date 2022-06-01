Шебекинский роддом выводят из ковидного режима работы

Напомним, 24 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объяснил, что шебекинский роддом не переводят в штатный режим работы, так как в нём продолжают рожать женщины с ковидом. По словам Гладкова, угроза распространения коронавирусной инфекции никуда не делась.