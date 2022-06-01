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Шебекинский роддом выводят из ковидного режима работы

1 июня 10:23
Фото: Бел.Ру
Также в плановый режим переведут Валуйскую больницу. Информацию озвучил во время брифинга глава минздрава Белгородской области Андрей Иконников.

Шебекинский ковидный роддом, а также Валуйскую ЦРБ переводят в обычный режим работы.

Всего в регионе в настоящий момент развёрнуто 298 коек – на территории области функционирует шесть ковид-госпиталей.

Напомним, 24 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объяснил, что шебекинский роддом не переводят в штатный режим работы, так как в нём продолжают рожать женщины с ковидом. По словам Гладкова, угроза распространения коронавирусной инфекции никуда не делась.

Отметим, что в середине мая был зафиксирован рост числа заболевших ковидом. Ранее Андрей Иконников предупреждал, что в вспышка заболеваемости коронавирусом возможна в конце мая.

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