«Почту России» в Белгороде оштрафовали за нарушения трудовых прав водителей

Posted 1 июня 2022, 09:23
Published 1 июня 2022, 09:23
Modified 1 декабря, 08:50
Updated 1 декабря, 08:50
«Почту России» в Белгороде оштрафовали за нарушение трудовых прав работников. В организации на водителей возложили дополнительные обязанности, которые не входили в их компетенции. Никаких соглашений с работниками по этому поводу также не заключали.
Нарушения выявили в прокуратуре. Против «Почты России» возбудили дело об административном правонарушении. Главный инспектор труда по региону назначил виновному 30 тыс. рублей штрафа. Постановление вступило в законную силу, а штраф организация выплатила полностью.
Напомним, 31 мая «Почта России» уже фигурировала в региональных СМИ, однако по другому поводу. Водитель компании сбил на пешеходном переходе пожилую женщину. Мужчину отстранили от работы.