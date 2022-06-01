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Posted 1 июня 2022, 09:23

Published 1 июня 2022, 09:23

Modified 1 декабря, 08:50

Updated 1 декабря, 08:50

«Почту России» в Белгороде оштрафовали за нарушения трудовых прав водителей

1 июня 2022, 09:23
Сюжет
Прокуратура
Организация возложила дополнительные обязанности на водителей. Соглашения по поводу совмещения должностей с работниками не заключали. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

«Почту России» в Белгороде оштрафовали за нарушение трудовых прав работников. В организации на водителей возложили дополнительные обязанности, которые не входили в их компетенции. Никаких соглашений с работниками по этому поводу также не заключали.

Нарушения выявили в прокуратуре. Против «Почты России» возбудили дело об административном правонарушении. Главный инспектор труда по региону назначил виновному 30 тыс. рублей штрафа. Постановление вступило в законную силу, а штраф организация выплатила полностью.

Напомним, 31 мая «Почта России» уже фигурировала в региональных СМИ, однако по другому поводу. Водитель компании сбил на пешеходном переходе пожилую женщину. Мужчину отстранили от работы.

#Новости#Общество#Почта россии#Водители#Прокуратура#Новости Белгорода#Работники#Нарушение прав
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