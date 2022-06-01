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Новым директором «Тамбовского бекона» стал менеджер проектов белгородского бизнесмена

1 июня 07:34
Фото: Росприроднадзор
Руководить компанией теперь будет Алексей Кирсанов – топ-менеджер белгородских проектов Константина Клюки. Об этом сообщает «Абирег».

У ООО «Тамбовский бекон» – новый генеральный директор. Им стал Алексей Кирсанов – топ-менеджер белгородских проектов Константина Клюки.

Как пишет издание, на текущий момент Кирсанов является членом совета директоров старооскольского АО «Рогатовская нива». Ранее он был исполнительным директором ООО АПХ «Промагро» и гендиректором ООО «Континуум». Владельцем бизнеса был белгородский бизнесмен Константин Клюка.

Предприниматель продал «Промгагро» в 2021 году. Теперь компания принадлежит сибирскому холдингу «Сибагро». Что касается Кирсанова, то до «Промагро» он был исполнительным директором в «Мираторг-Белгород».

«Тамбовским беконом» до этого руководил Евгений Случевский. На своём посту он был с октября 2019 года. 23 мая Случевский занял должность гендиректора в московской компании «ТК-Тендер», которая предоставляет займы. Помимо этого он владеет 30 % фирмы.

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