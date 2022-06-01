Новым директором «Тамбовского бекона» стал менеджер проектов белгородского бизнесмена

«Тамбовским беконом» до этого руководил Евгений Случевский. На своём посту он был с октября 2019 года. 23 мая Случевский занял должность гендиректора в московской компании «ТК-Тендер», которая предоставляет займы. Помимо этого он владеет 30 % фирмы.