Новым директором «Тамбовского бекона» стал менеджер проектов белгородского бизнесмена

У ООО «Тамбовский бекон» – новый генеральный директор. Им стал Алексей Кирсанов – топ-менеджер белгородских проектов Константина Клюки.
Как пишет издание, на текущий момент Кирсанов является членом совета директоров старооскольского АО «Рогатовская нива». Ранее он был исполнительным директором ООО АПХ «Промагро» и гендиректором ООО «Континуум». Владельцем бизнеса был белгородский бизнесмен Константин Клюка.
Предприниматель продал «Промгагро» в 2021 году. Теперь компания принадлежит сибирскому холдингу «Сибагро». Что касается Кирсанова, то до «Промагро» он был исполнительным директором в «Мираторг-Белгород».
«Тамбовским беконом» до этого руководил Евгений Случевский. На своём посту он был с октября 2019 года. 23 мая Случевский занял должность гендиректора в московской компании «ТК-Тендер», которая предоставляет займы. Помимо этого он владеет 30 % фирмы.