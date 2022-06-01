Критика от Гладкова, восстановленные дома и доходы следователя: итоги дня

Posted 1 июня 2022, 16:00
Published 1 июня 2022, 16:00
Modified 1 декабря, 07:43
Updated 1 декабря, 07:43
Вячеслав Гладков назвал позором сгнившие лавочки в Центральном парке. 31 мая глава региона вместе с мэром Антоном Ивановым обошёл парк и остался недоволен.
Не понравились Гладкову и мусорные контейнеры. Он поручил заменить их на урны. По словам губернатора, большие баки выглядят некрасиво, да ещё и создают антисанитарию во время жары.
В Белгороде восстановили дома, которые пострадали в первый день спецоперации. На улице Дальняя Садовая в 20 метрах от домовладений упал обломок снаряда. Повреждения получили сразу несколько домовладений.
Пострадали крыши, стёкла, теплицы, где-то сорвало двери и шифер с крыш. На текущий момент все 16 домов на Дальней Садовой, Везельской и Совхозной, которые пострадали 24 февраля и 5 марта, восстановлены.
Глава регионального СК Станислав Захаров продал квартиру и отчитался о своих доходах. В 2021 году он заработал 10,6 млн рублей. В 2020 году задекларированный заработок был существенно меньше — всего 3,6 млн рублей.
Супруга Захарова в прошлом году заработала 6,7 млн рублей. Годом ранее её доход составлял 434,7 тыс. рублей. В собственности у семьи имеются два автомобиля — Toyota Land Cruiser 200 и Mitsubishi Colt.