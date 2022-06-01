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Posted 1 июня 2022, 16:00

Published 1 июня 2022, 16:00

Modified 1 декабря, 07:43

Updated 1 декабря, 07:43

Критика от Гладкова, восстановленные дома и доходы следователя: итоги дня

1 июня 2022, 16:00
Сюжет
Итоги дня
Губернатор назвал позором сгнившие лавочки в Центральном парке, в Белгороде восстановили дома, пострадавшие в первый день СВО, а глава регионального СК продал квартиру и отчитался о доходах в 10,6 млн рублей.

Губернатор и лавочки

Вячеслав Гладков назвал позором сгнившие лавочки в Центральном парке. 31 мая глава региона вместе с мэром Антоном Ивановым обошёл парк и остался недоволен.

Не понравились Гладкову и мусорные контейнеры. Он поручил заменить их на урны. По словам губернатора, большие баки выглядят некрасиво, да ещё и создают антисанитарию во время жары.

Гладков назвал позором сгнившие лавочки в парке Белгорода
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Восстановление домов

В Белгороде восстановили дома, которые пострадали в первый день спецоперации. На улице Дальняя Садовая в 20 метрах от домовладений упал обломок снаряда. Повреждения получили сразу несколько домовладений.

Пострадали крыши, стёкла, теплицы, где-то сорвало двери и шифер с крыш. На текущий момент все 16 домов на Дальней Садовой, Везельской и Совхозной, которые пострадали 24 февраля и 5 марта, восстановлены.

Доходы следователя

Глава регионального СК Станислав Захаров продал квартиру и отчитался о своих доходах. В 2021 году он заработал 10,6 млн рублей. В 2020 году задекларированный заработок был существенно меньше — всего 3,6 млн рублей.

Супруга Захарова в прошлом году заработала 6,7 млн рублей. Годом ранее её доход составлял 434,7 тыс. рублей. В собственности у семьи имеются два автомобиля — Toyota Land Cruiser 200 и Mitsubishi Colt.

Глава белгородского СК избавился от квартиры и отчитался о 10,6 млн рублей дохода
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