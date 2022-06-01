Глава белгородского СК избавился от квартиры и отчитался о 10,6 млн рублей дохода

Глава СУ СК по Белгородской области Станислав Захаров продал квартиру и увеличил свой доход до 10,6 млн рублей. В 2020 году он заработал значительно меньше – 3,6 млн рублей.
Согласно данным декларации, Захаров вместе с супругой арендуют дом и участок площадями 155,4 кв. м и 1,5 тыс. кв. м соответственно. Однако они избавились от квартиры площадью 130,2 кв. м.
Супруга следователя в свою очередь в 2021 году заработала 6,7 млн рублей. При этом годом ранее её доход составлял всего 434,7 тыс. рублей. Также у них в собственности имеются два автомобиля – Toyota Land Cruiser 200 и Mitsubishi Colt.
Напомним, губернатор Вячеслав Гладков задекларировал 3,5 млн рублей. Мэр Белгорода Антон Иванов в свою очередь заработал в 2021 году 3 млн рублей.