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Глава белгородского СК избавился от квартиры и отчитался о 10,6 млн рублей дохода

1 июня 13:08
Фото: сайт СУ СК по Белгородской области
Эту сумму главный следователь региона Станислав Захаров получил в 2021 году. Годом ранее его доход равнялся 3,6 млн рублей, следует из декларации.

Глава СУ СК по Белгородской области Станислав Захаров продал квартиру и увеличил свой доход до 10,6 млн рублей. В 2020 году он заработал значительно меньше – 3,6 млн рублей.

Согласно данным декларации, Захаров вместе с супругой арендуют дом и участок площадями 155,4 кв. м и 1,5 тыс. кв. м соответственно. Однако они избавились от квартиры площадью 130,2 кв. м.

Супруга следователя в свою очередь в 2021 году заработала 6,7 млн рублей. При этом годом ранее её доход составлял всего 434,7 тыс. рублей. Также у них в собственности имеются два автомобиля – Toyota Land Cruiser 200 и Mitsubishi Colt.

Напомним, губернатор Вячеслав Гладков задекларировал 3,5 млн рублей. Мэр Белгорода Антон Иванов в свою очередь заработал в 2021 году 3 млн рублей.

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