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Posted 1 июня 2022, 12:17

Published 1 июня 2022, 12:17

Modified 1 декабря, 08:55

Updated 1 декабря, 08:55

Гладков назвал позором сгнившие лавочки в парке Белгорода

1 июня 2022, 12:17
Сюжет
Губернатор
Во время обхода Центрального парка губернатор Вячеслав Гладков обратил внимание на старую лавку и большой бак с мусором. Он призвал городские власти навести порядок в месте для отдыха.

31 мая губернатор Вячеслав Гладков во время рабочей встречи с мэром Белгорода Антоном Ивановым в Центральном парке заметил старые лавочки и урны, которые стоят возле деревьев.

Вот лавочка стоит. Это позор! Люди хотят сидеть здесь. Эти лавки стоят по 1000 рублей. В чём дело? Вячеслав Гладков

Также губернатор попросил мэра заменить в парке большие баки для мусора на урны. Мэр объяснил установку таких контейнеров тем, что в месте отдыха очень много людей. Гладков такую инициативу не одобрил.

Я пришёл в городской парк. Пусть он немножко в старом состоянии. С большими контейнерами не то, что некомфортно, а странно. Это страшно, некрасиво, да ещё это антисанитария во время жары.Вячеслав Гладков

Ещё одним необычным объектом в Центральном парке оказался туалет возле катка. Одна его половина держится на небольшой пирамидке из кирпичей. Власти должны привести объект в порядок или вовсе его убрать.

Отметим, что Центральный парк станет одной из площадок проведения фестиваля «Белгородское лето». Правда, чтобы он стартовал успешно, организаторам придётся доработать программу. Существующую губернатор назвал провалом.

Туалет на пирамиде из кирпичей в Белгороде удивил Гладкова
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#Новости#Город#Губернатор#Фотофакт#Новости Белгорода#Эксклюзив#Белгород#Вячеслав Гладков#Лавочка
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