Гладков назвал позором сгнившие лавочки в парке Белгорода

Posted 1 июня 2022, 12:17
Published 1 июня 2022, 12:17
Modified 1 декабря, 08:55
Updated 1 декабря, 08:55
31 мая губернатор Вячеслав Гладков во время рабочей встречи с мэром Белгорода Антоном Ивановым в Центральном парке заметил старые лавочки и урны, которые стоят возле деревьев.
Вот лавочка стоит. Это позор! Люди хотят сидеть здесь. Эти лавки стоят по 1000 рублей. В чём дело? Вячеслав Гладков
Также губернатор попросил мэра заменить в парке большие баки для мусора на урны. Мэр объяснил установку таких контейнеров тем, что в месте отдыха очень много людей. Гладков такую инициативу не одобрил.
Я пришёл в городской парк. Пусть он немножко в старом состоянии. С большими контейнерами не то, что некомфортно, а странно. Это страшно, некрасиво, да ещё это антисанитария во время жары.Вячеслав Гладков
Ещё одним необычным объектом в Центральном парке оказался туалет возле катка. Одна его половина держится на небольшой пирамидке из кирпичей. Власти должны привести объект в порядок или вовсе его убрать.
Отметим, что Центральный парк станет одной из площадок проведения фестиваля «Белгородское лето». Правда, чтобы он стартовал успешно, организаторам придётся доработать программу. Существующую губернатор назвал провалом.